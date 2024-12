Em quarto no Leste, Magic perde pivô pelo resto da temporada da NBA

Após as lesões de Paolo Banchero e Franz Wagner, o Orlando Magic agora perdeu seu pivô até o fim da temporada da NBA. De fato, o principal reserva da franquia, Moritz Wagner, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e a equipe já confirmou que o atleta só retorna em 2025/26.

A princípio, essa é uma péssima notícia para o Orlando Magic. Nesse sentido, a equipe convive com uma série de lesões de seus principais jogadores nesta temporada. Em primeiro lugar, a franquia perdeu seu astro, Paolo Banchero, por conta de uma ruptura no oblíquo ainda em outubro e já está próximo de retornar. Além disso, o Magic também precisou lidar com a ausência de Franz Wagner, que sofreu a mesma lesão que Banchero.

Sobretudo, Franz Wagner deve retornar em janeiro. Por outro lado, seu irmão, Moritz Wagner, já está fora da temporada do Magic na NBA, enquanto o pivô tinha ótimos números vindo do banco de reservas e estava cotado para a corrida ao prêmio de melhor reserva da liga. Após o triunfo diante do Miami Heat, o pivô Goga Bitadze lamentou a lesão de seu colega de equipe.

“Estamos todos orando por ele”, disse o pivô do Magic, Bitadze. “Essa [vitória] foi pelo Moritz Wagner. É muito ruim ver um dos nossos irmãos se machucar. Como temos dito, ‘próximo homem a se levantar.’ Mas esse cara merecia mais que isso. Eu o chamo de exército de um homem só. Todos jogando pelo Mo. É só olhar os números absurdos que ele teve nesta temporada. Sexto homem da liga, sem dúvida”.

À primeira vista, mesmo sofrendo com lesões de seus principais jogadores, o Orlando Magic está conseguindo se manter competitivo no Leste. Dessa forma, a equipe venceu o Miami Heat por 121 a 114. O triunfo isola a franquia na quarta posição da conferência, com um recorde de 18 vitórias e 12 derrotas. Na quinta colocação, aparece o Milwaukee Bucks, com 15 triunfos e os mesmos 12 tropeços.

Por fim, a partida diante do Heat foi o primeiro de uma sequência de cinco jogos da franquia em Orlando. De fato, a equipe enfrenta o Boston Celtics nesta segunda-feira (23), às 21h (horário de Brasília) e depois duela mais uma vez com o Miami. Em seguida, os próximos confrontos ocorrem contra New York Knicks e Brooklyn Nets.

