Anthony Edwards detona arbitragem da NBA: “Terrível”

Anthony Edwards foi mais um a detonar a arbitragem da NBA. Na derrota para o Golden State Warriors, nos sábado (21), o astro do Minnesota Timberwolves esbravejou contra os árbitros Sean Wright e Sean Corbin. De acordo com ele, os profissionais são “sensíveis e terríveis”.

“Eles são uma merda. Todos eles”, disse Anthony Edwards sobre a arbitragem da NBA. “Exceto a mulher. Mas os outros dois caras, terríveis. Eles inventam desculpas para justificar as faltas que marcam ou deixam de marcar. Não querem responder ao meu técnico, não querem falar comigo. Eu disse uma coisa, ele me deu técnica. Se eu tivesse dito mais, teria me dado outra”, continuou.

O craque do Wolves reclamou principalmente das faltas aplicadas a ele e Julius Randle. Segundo o ala-armador, a arbitragem marca qualquer tipo de infração contra eles, enquanto não tem o mesmo comportamento em entradas favoráveis.

“Eles são sensíveis e terríveis. Nunca nos dão o benefício da dúvida. Penalizam a mim e a Randle por ser mais fortes a cada noite. Não recebemos nenhuma chamada a nossa favor. É assim que me sinto sobre os árbitros. Todo jogo que jogamos”, seguiu.

Os números, entretanto, mostram que não foi bem assim. Edwards, por exemplo, cometeu quatro faltas, enquanto cobrou quatro lances livres. Randle, por sua vez, recebeu somente uma infração, mas foi para a linha em nove oportunidades. Além disso, o Wolves cobrou 25 lances livres, contra 23 do Warriors.

Apesar disso, o ala-armador reforçou que muitas outras decisões poderiam ser favoráveis. Entretanto, a fisicalidade superior dele e de seus companheiros têm prejudicado o Timberwolves ao longo da temporada, não só no jogo em questão.

“Com certeza, tem sido o ano todo, mas hoje foi pior. Eles marcaram faltas muito leves contra nós e não nos deram nada. É assim que sinto sobre os árbitros. Eu sou penalizado por ser mais forte que meu oponente. Então, eles são o benefício da dúvida para eles. Porém, eles me empurram do mesmo jeito que todos. E eu nunca recebo as faltas”, completou.

Não é a primeira vez que Edwards reclama na imprensa dos árbitros da NBA. Em janeiro de 2024, durante a temporada passada, ele recebeu uma punição de US$ 40 mil por direcionar críticas aos profissionais de arbitragem. Desse modo, é provável que mais penalizações sejam enviadas ao jogador do Timberwolves.

