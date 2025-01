Kevin Durant defende soberania dos EUA: “O basquete é nosso”

Kevin Durant é o nome mais vitorioso dos EUA no basquete olímpico. Após vencer em Paris 2024, o astro do Phoenix Suns alcançou quatro medalhas de ouro na categoria, sendo o jogador com mais conquistas do esporte nas Olimpíadas. Além disso, é o maior pontuador da história de seu país no torneio.

O avanço nas conquistas de Durant, porém, provou algo: o equilíbrio no basquete. Há 13 anos, quando o ala-pivô conquistou o ouro em Londres 2012, os Estados Unidos conquistou o título de forma bem fácil. No entanto, na disputa mais recente, o time precisou de viradas espetaculares para garantir o ouro.

A mudança põe uma dúvida entre os fãs do basquete: “os EUA está perdendo o domínio?”. Mas Durant acredita que não.

Publicidade

Apesar de notar maior equilíbrio, Kevin Durant reforça que o basquete surgiu nos EUA. Portanto, ninguém é capaz de praticar de maneira tão qualificada quanto eles.

“Para darem crédito a outros países só por terem um jogo equilibrado, isso mostra que nem conseguem competir. Nós criamos o basquete. Ele é nosso”, afirmou.

Nem mesmo a mudança nos astros do esporte colocam dúvida em Durant. Os nomes de destaque dos EUA, como Stephen Curry, LeBron James e ele próprio estão perdendo lugar para Nikola Jokic, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo e Shail-Gilgeous-Alexander. Todos eles, aliás, estrangeiros.

Publicidade

Leia mais!

De acordo com o astro, não basta apenas ter alguns dos melhores. É preciso reunir diversas grandes estrelas, como é o caso dos EUA. Como exemplo, está a Grécia de Antetokounmpo, que está limitada ao craque em termos de um grande nome.

“Você não pode usar apenas de três a cinco nomes para afirmar que o resto do mundo está alcançando. Nem por causa de um jogo apertado contra a Sérvia. Eu não acredito que esteja perto”, disse ele.

Por fim, Durant garantiu que os EUA segue como referência no basquete intercional. Até mesmo para os melhores estrangeiros do mundo.

Publicidade

“Eles foram influenciados por nós. Doncic foi influenciado pelos americanos. Então, o mesmo vale para Nikola Jokic, Toni Kukoc, Manu Ginobili e Tony Parter. Todos esses caras foram influenciados por nós. Afinal, nós criamos o modelo”, finalizou o astro do Suns.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA