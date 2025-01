“Kevin Durant e Devin Booker não estão se dando bem”, avalia ex-jogador

O Phoenix Suns ocupa a décima posição do Oeste na temporada. Por enquanto, um resultado terrível para uma franquia que conta com Devin Booker, Kevin Durant e Bradley Beal. As decepções não são evidentes somente na torcida, mas, também, na própria equipe. Desse modo, os próprios jogadores estariam vivendo um clima pesado no vestiário.

Kevin Durant e Devin Booker, por exemplo, estariam com problemas. Isso de acordo com o ex-jogador Richard Jefferson. De acordo com o campeão pelo Cleveland Cavaliers, a dupla do Suns deixou a relação leve dos meses anteriores, para ter dificuldade de convivência no atual momento.

“Durant e Booker não estão mais se dando bem”, afirmou Jefferson no podcast Road Trippin. O ex-jogador ainda culpou o camisa 35 pela mudança na relação. “Antes, ele adorava Booker. Havia um respeito mútuo. Agora, eles não estão se entendendo”, acrescentou.

Publicidade

Jefferson, desse modo, foi crítico a Durant. Ainda no podcast, ele afirmou que o craque sempre teve dificuldades em manter boas relações com seus companheiros. No Oklahoma City Thunder, por exemplo, saiu de amigo para inimigo de Russell Westbrook. No Golden State Warriors, enquanto isso, brigou com Draymond Green nos meses finais pela equipe.

Dessa vez, o problema seria com Booker. Além, também, de Bradley Beal, que se tornou reserva da franquia. Assim, para o ex-jogador, Durant agora quer tentar algo diferente com Jimmy Butler, no qual o Suns tem tentado uma troca nos últimos dias.

Publicidade

“Essa é a última coisa que direi sobre Durant. Por mais incrível que ele seja, ainda é um dos melhores da NBA e pode liderar um time a um título, mas, em que momento as parcerias com ele funcionaram como ele gostaria? Agora, querem trazer Butler só porque é isso que ele quer”, completou.

Leia mais!

O ex-jogador não deu mais detalhes sobre os problemas com Durant. Dentro de quadra, não é perceptível se ele e Booker vivem um momento instável. Porém, é evidente que o Suns tem problemas internos para justificar uma campanha fora da zona de classificação para a pós-temporada.

Publicidade

Um dos rumores é justamente o excesso de craques. Embora sem confusões confirmadas, o próprio Booker indicou a dificuldade de jogar ao lado de Beal e Durant.

“Os dois entendem os espaços no esquema e que o trabalho é ser agressivo. No entanto, é um pouco frustrante quando estamos todos. Eu passo por isso às vezes também. Você arremesses duas vezes seguidas e pensa: ‘Estou aqui com KD e Beal. Preciso envolvê-los’. Não ter isso na mente e jogar livre pode fazer muito contra alguém”, explicou Booker.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA