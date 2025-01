Paul George pede “desespero” do 76ers sem Joel Embiid

Paul George chegou ao Philadelphia 76ers com a expectativa de jogar com Joel Embiid, mas não tem sido bem assim. O astro já foi desfalque em 23 jogos da temporada. Por enquanto, ambos só dividiram a quadra em 13 partidas. E, assim, a franquia sofre na classificação da conferência Leste. E, diante da ausência do pivô e situação do time, o ala crê que a equipe precisa encarar a competição com bem mais urgência.

“Há um senso de desespero com que temos que começar a jogar todas as noites. Nós precisamos ver cada jogo, antes de tudo, como algo que importa. Na situação em que estamos, afinal, cada partida importa mesmo. Faz muita diferença. Além disso, com o avanço da temporada, nada vai ficar mais fácil. As coisas só ficam mais complicadas”, avisou o ex-jogador do Los Angeles Clippers.

A declaração de George veio em um momento bem oportuno. Nessa sexta-feira, o Sixers perdeu em casa para o New Orleans Pelicans, dono da segunda pior campanha do Oeste. Segue dois jogos abaixo da 10a posição do Leste e, assim, não estaria classificado nem para o play-in. Para variar, Embiid foi ausência no jogo. George crê que derrotas como essa, a princípio, são inaceitáveis para um suposto candidato ao título.

“Nós perdemos hoje. Isso é um fato. Mas, sem desmerecer New Orleans, esse é um jogo que deveríamos ter vencido. Se quisermos ir longe, a gente precisa vencer times assim. Essa é uma vitória obrigatória, certamente, se realmente quisermos competir para ser a última equipe em pé. Em síntese, não existe alternativa para nós”, cravou o nove vezes all-star.

Continuidade

Mas Joel Embiid e Paul George não foram os únicos desfalques com que o Sixers lidou na temporada. O jovem astro Tyrese Maxey, por exemplo, perdeu seis partidas durante a campanha. KJ Martin ficou fora por mais de dez partidas. O calouro Jared McCain está fora do resto da campanha. Continuidade é um dos maiores aliados dos times da liga, mas não está ao lado do técnico Nick Nurse.

“É difícil ser competitivo quando jogadores entram e saem da rotação a cada dia. Assim que conseguimos algum tipo de continuidade e ritmo, alguns atletas se lesionam e tudo muda. Os jogadores, por isso, precisam mudar que papel e função a cada partida. Essa instabilidade coloca pressão em cima de todos, certamente. É difícil demais”, garantiu o jovem ala-armador.

O Sixers traçou um plano ambicioso e a contratação de George deveria ser o passo final rumo a um título. Mas como ser campeão se não existe nem a chance dos astros desenvolverem algum tipo de entrosamento? “Nós sentimos falta de Joel, Paul e todos os outros. Pois, no fim das contas, é bem difícil vencer nessa liga sem ter um elenco saudável”, concluiu Maxey.

Presença

O impacto da presença de Embiid está clara nessa temporada. Como esperado, aliás, ao falarmos de um MVP da liga e cestinha de duas temporadas. O Sixers venceu sete de 13 jogos enquanto o camaronês esteve em quadra. Por outro lado, na sua ausência, o time “naufragou”: são só oito vitórias em 23 partidas. George crê que qualquer narrativa que sugira que a equipe esteja melhor sem o pivô é ignorância.

“Definitivamente, nós somos melhores com Joel em quadra. Isso é um fato, então não deveria estar aberto nem a discussão. Somos um time muito superior quando o pivô está em ação. Por fim, ele só precisa estar lá”, finalizou o astro.

