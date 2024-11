Calouro do 76ers impressiona Paul George: “Temos que corresponder”

Em meio a crise, o Philadelphia 76ers ganhou um alento em Jared McCain. O jovem, afinal, tem tido atuações impressionantes nas partidas como titular e virou líder na corrida para Novato do Ano. Em seis jogos, ele tem média de 26 pontos, sendo a maior marca desde Michael Jordan. Desse modo, Paul George rasgou elogios ao calouro do 76ers.

“Jared McCain tem sido incrível”, afirmou Paul George sobre o calouro do 76ers. “Ele joga com uma confiança enorme e sabe que pertence à liga. Não importa quem esteja em quadra, ele sabe que pertence e joga como tal. Para ser bem sincero mais consistente até agora e deveria ser candidato a destaque da temporada”, acrescentou o veterano.

A confiança é certamente um ponto que contribui para o momento de McCain. Embora numa equipe à beira do colapso, ele tem mantido o alto nível e liderado o time em pontos. Na vitória diante do Brooklyn Nets, na sexta-feira (22), o novato marcou 30 pontos em 39 minutos. Em uma das cestas, ele chegou a gritar: “eu sou o novato do ano”.

Em contrapartida, não se pode falar o mesmo do restante do elenco. Enquanto um jogador de 20 anos se destaca pela fé em seu jogo, o Sixers se afunda com os astros Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey. Desse modo, o camisa 8 cobrou que os demais nomes do time se inspirem em McCain na busca pela recuperação.

“Definitivamente, temos que melhorar nosso jogo. Ele não pode ser o nosso jogador mais consistente. Todos nós precisamos melhorar e igualar a energia dele. Ele tem um grande futuro”, afirmou George.

Em busca da mudança, aliás, o Sixers realizou uma reunião recente. Na conversa, que envolveu técnicos e jogadores, Maxey cobrou Embiid diretamente por dar mau exemplo ao chegar atrasado. As informações foram vazadas por Shams Charania, da ESPN, o que colocou o vestiário ainda mais em crise.

George, porém, tratou de minimizar o assunto durante seu podcast. Segundo ele, o bate-papo não durou nem um minuto e serviu para que os jogadores pudessem corrigir o que vinham errando. Embiid, por exemplo, chegou até a afirmar que corrigiria sua postura.

“Eu não faço ideia de como o Shams conseguiu essa história ou como isso vazou. Essas reuniões são normais na NBA. Já estive em vários times onde, em algum momento, temos uma reunião para avaliar se as coisas não estão indo bem. Tentamos extrair o melhor uns dos outros, isso é normal. Não é algo, você sabe, para fazer grande caso. Foi uma conversa saudável e positiva. Todos nós só queremos o melhor”, completou o astro.

