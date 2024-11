Paul George promete que 76ers vai reagir na temporada

Paul George surgiu como a principal contratação do Philadelphia 76ers para a temporada. Com o astro, a franquia esperava um início avassalador. No entanto, o resultado inicial está bem longe das expectativas. Por conta de muitas lesões, afinal, o Sixers tem somente três triunfos em 16 partidas e ocupa a penúltima colocação da Conferência Leste.

Uma reviravolta parece complicada. Além das muitas derrotas do 76ers na temporada, Joel Embiid e o próprio Paul George se lesionaram mais uma vez. Desse modo, devem desfalcar a franquia pelo restante da semana. Nos vestiários, porém, ainda há esperança. Em entrevista a Ky Carlin, do jornal USA Today, o camisa 8 afirmou que o time vai reagir.

“Vamos mudar isso. Estou 100% confiança de que vamos reverter essa situação. Depende de nós. Precisamos controlar o que está ao nosso alcance”, afirmou George.

Qualidade no elenco é o que não falta na busca pela mudança. A chegada de Paul George representou a formação de um trio com Tyrese Maxey e Joel Embiid. Além disso, veteranos de qualidade, como Kyle Lowry, Caleb Martin e Kelly Oubre Jr., se encontram no plantel. Entretanto, as lesões vêm atingindo praticamente todos eles e têm atrapalhado uma boa sequência.

Enquanto isso, o principal nome do Sixers vem sendo o novato Jared McCain. Com atuações impressionantes desde que virou titular, o jovem virou líder da corrida para Novato do Ano e é o principal pontuador da franquia. Para uma reação, porém, George acredita que isso deve mudar.

“Definitivamente, temos que melhorar nosso jogo. Ele não pode ser o nosso jogador mais consistente. Todos nós precisamos melhorar e igualar a energia dele”, afirmou George.

Em busca da mudança, aliás, o 76ers realizou uma reunião recente. Na conversa, que envolveu técnicos e jogadores, Maxey cobrou Embiid diretamente por dar mau exemplo ao chegar atrasado. As informações foram vazadas por Shams Charania, da ESPN, o que colocou o vestiário ainda mais em crise.

George, porém, tratou de minimizar o assunto durante seu podcast. Segundo ele, a conversa não durou nem um minuto e serviu para que os jogadores pudessem corrigir o que vinham errando. Embiid, por exemplo, chegou até a afirmar que corrigiria sua postura.

“Eu não faço ideia de como o Shams conseguiu essa história ou como isso vazou. Essas reuniões são normais na NBA. Já estive em vários times onde, em algum momento, temos uma reunião para avaliar se as coisas não estão indo bem. Tentamos extrair o melhor uns dos outros, isso é normal. Não é algo para fazer grande caso. Foi uma conversa saudável e positiva. Todos nós só queremos o melhor”, completou o astro.

