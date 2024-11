Kristaps Porzingis e Celtics brilham contra Clippers

O Boston Celtics atropelou o Los Angeles Clippers por 126 a 94, nesta segunda-feira (25), em partida que marcou a volta de Kristaps Porzingis. Então, o pivô disputou seu primeiro jogo na atual temporada. Isso porque ele se recuperava de uma grave lesão no joelho e precisou passar por cirurgia.

No seu retorno ao Celtics, Kristaps Porzingis atuou por 23 minutos no triunfo sobre o Clippers. O jogador de 29 anos teve boa contribuição, aliás. Como resultado, anotou 16 pontos, pegou seis rebotes e distribuiu duas assistências. Além disso, deu dois tocos e conseguiu um roubo de bola.

“Eu me senti ótimo. Foi uma longa reabilitação. Então, estava ansioso para voltar a jogar com este time depois de ser campeão. Foi um bom começo e um bom primeiro jogo de volta”, disse o letão com um sorriso no rosto.

Foram cinco meses afastado das quadras. Mesmo assim, Porzingis apresentou um bom desempenho. Afinal, foi bem nos dois lados da quadra. Isso pôde ser visto no duelo contra o Clippers, já que pivô mostrou versatilidade para espaçar a quadra e ajudar na proteção da cesta. Assim, terminou com seis arremessos convertidos em 12 tentativas, sendo um do perímetro.

Após a partida, mesmo feliz, o jogador comentou sobre as dificuldades de retornar após tanto tempo. Para explicar seu condicionamento, usou o termo “pneu furado”.

“Faz parte do processo. Especialmente o primeiro jogo de volta. Você perde um pouco de timing no salto. Como se tivesse andando de pneu furado ou algo assim. Mas é normal”, comentou o camisa 8.

No entanto, talvez o principal impacto de Porzingis para o Celtics tenha sido na defesa. A equipe teve a segunda melhor defesa na temporada passada. Na atual campanha, por outro lado, é apenas a décima. Do mesmo modo, é o 19º time com pior defesa próxima à cesta. Vale lembrar que, neste mesmo quesito, terminou 2023/24 como líder.

Com o pivô letão em quadra, o Celtics conseguiu 11 tocos contra o Clippers, sendo o recorde do time na temporada. Afinal, Boston não teve mais do que nove em nenhum jogo desta temporada.

Porzingis vinha se preparando para o retorno há pelo menos um mês. Aliás, o cronograma inicial era que ele retornasse entre dezembro e janeiro. Mas, há uma semana, ele começou treinos com o time do Celtics na G League. Então, com uma boa resposta, a franquia indicou que seu retorno estaria próximo. Assim, sua estreia foi confirmada horas antes da partida desta segunda-feira.

Outros destaques

Além de Kristaps Porzingis, o Boston Celtics contou com mais uma ótima atuação coletiva contra o Clippers. Então, seis jogadores anotaram ao menos 12 pontos na partida. Os cestinhas da equipe foram Jayson Tatum e Payton Pritchard. Ambos marcaram 20 pontos. O astro ainda pegou nove rebotes, enquanto o reserva fez seis bolas de três.

Jaylen Brown, com 17 pontos, e Derrick White, com 19, também fizeram bom jogo. O armador distribuiu sete assistências e anotou cinco bolas do perímetro. Brown, por sua vez, conseguiu três roubos de bola.

Agora, o Celtics encara o Chicago Bulls, fora de casa, na sexta-feira (29).

