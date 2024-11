JJ Redick detona jogadores do Lakers por derrota: “Aberração”

O técnico do Los Angeles Lakers, JJ Redick, se irritou com a atuação dos seus jogadores na derrota contra o Denver Nuggets. Deixou uma impressão tão ruim, aliás, que uma noite de sono não conseguiu apagar. No dia seguinte, o ex-atleta foi até mais ácido do que no pós-jogo ao comentar o desempenho do elenco. O segundo tempo, em particular, revoltou o treinador.

“Eu posso orientar e controlar os jogadores o quanto quiser. Mas, se nós não estivermos competindo e jogando duro quando entramos em quadra, não há muito que possa fazer. Temos que estar ‘presentes’ em quadra, em síntese. A gente parou de jogar, então vejo a nossa atuação naquele tempo como uma aberração”, disparou o comandante, em entrevista nessa segunda-feira.

Até o intervalo, a princípio, a partida seguia bem para o Lakers. O time vencia os campeões de 2023 por seis pontos de diferença. Mas o terceiro quarto dos donos da casa foi um desastre. O Nuggets permitiu só 15 pontos e, como resultado, ganhou a parcial por 22 pontos de vantagem. A equipe converteu só cinco de 20 arremessos de quadra, enquanto cometeu seis desperdícios de bola.

Publicidade

“Nós já reagimos bem em vários jogos durante esse início de temporada. Já começamos jogos com o pé no acelerador e lentos. Ou seja, passamos por situações diferentes. Por isso, eu garanto que o que vimos no terceiro quarto não é o que somos enquanto time. Conversamos sobre isso e somos bem melhores do que mostramos no domingo”, completou o treinador de primeira viagem.

Leia mais sobre o Los Angeles Lakers

Dia ruim

Pode-se dizer que o símbolo da fraca atuação do Lakers no domingo foi Anthony Davis. Afinal, mais uma vez, ele levou a pior em um duelo contra Nikola Jokic. O astro sérvio ficou a duas assistências de mais um triplo-duplo e, com isso, comandou o triunfo do Nuggets. Enquanto isso, o pivô angelino marcou só 14 pontos em 19 arremessos. Ele garante que o desempenho abaixo das expectativas não passou de um dia ruim.

Publicidade

“Eu só errei arremessos hoje. Acho que tive ótimas chances, mas falhei. Essa é uma liga de acertos e erros. Acerto muito mais do que erro, mas existem noites em que as coisas não funcionam. Embora você torça para que todos caiam, o basquete não é assim. E, no fim das contas, o resumo da ópera é que errei arremessos que costumo converter”, cravou o especialista defensivo.

Todos os jogadores têm dias ruins em uma temporada de 82 jogos. Davis assegura que, no seu caso, só aconteceu contra um adversário que não costuma vencer. “Acho que todos os arremessos que tentei hoje tiveram alta qualidade. E, certamente, eu posso acertar todos em uma noite normal. Mas não era uma dessas noites. E eles simplesmente não caíram”, reforçou.

Publicidade

Espírito

É claro que muita coisa tem que dar errado para um time perder um tempo na NBA por 70 a 39. Isso não é normal. Mas JJ Redick acredita que tudo começa pela postura dos jogadores do Lakers contra o Nuggets. Ele viu os seus comandados voltarem com um senso de urgência diferente, menor, do que em jogos anteriores. Por isso, já avisa: competitividade não é negociável sob o seu comando.

“Eu tenho uma clara ideia do que aconteceu no terceiro período. Antes de tudo, isso não foi nada relacionado a fantasmas do passado ou coisa do tipo. É óbvio que o problema é que o espírito competitivo do time simplesmente não estava lá. Não iniciamos o segundo tempo com o espírito certo”, finalizou o jovem técnico.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA