Jornalista indica que Lakers pode tentar troca por Paul George

Em meio a crise do Philadelphia 76ers no começo da temporada 2024/25, o ala Paul George pode ser um alvo de troca do Los Angeles Lakers? O atleta tem ótimas características para o jogo atual, e apesar de um começo ruim na atual campanha, era o grande nome da agência livre desse ano. De acordo com um jornalista de Los Angeles, a franquia 17 vezes campeã da NBA poderia ser um destino para o astro, caso as coisas compliquem em seu time.

A informação é do jornalista Anthony Irwin, do site Clutch Points. Segundo ele, o Lakers pode estar observando a situação do 76ers de perto. Ele apontou que em meio a crise da Philadelphia, o nome do jogador é que faz mais sentido em relação a outros.

“Todos estão olhando para a franquia da Pensilvânia. Se o 76ers explodir, é esperado que muitas consultas cheguem até a equipe, inclusive de Los Angeles. Joel Embiid não faria sentido, já que Anthony Davis está aqui. Além disso, a idade e a rápida ascensão de Tyrese Maxey o tiram da mesa de negociação. Então, Paul George pode ser o alvo do Lakers para troca”, indicou Irwin.

Publicidade

Nesse sentido, o insider indicou que George faria sentido para a franquia, pensando apenas nos fatores da quadra e de suas características.

“Se pensarmos apenas no basquete, George seria um ótimo nome para o Lakers. Afinal, ele é um arremessador de três pontos, e pode chutar muito bem em Catch & Shoot. Além disso, ele pode criar o próprio chute e criar jogadas ofensivas, o que aliviaria a pressão sobre LeBron e Davis. Ele também é um bom defensor, é atlético. Na teoria é perfeito”, cravou.

Publicidade

Leia mais sobre Lakers e 76ers!

Ao mesmo tempo que as vantagens são atraentes para vários times, o jornalista também apontou os defeitos do craque da Philadelphia. Apesar de todas essas qualidades, suas últimas passagens por times da liga não atingiram seus objetivos no Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder.

“Essa tem sido a coisa com George em relação a todos os times. Apesar de ser um ótimo jogador, um jogador que poderia ser a pedra angular de qualquer franquia. Mas a realidade tem sido diferente. Existe algo que tem faltado em relação a defender uma cultura vencedora nos times que atua. É uma coisa que tem sido percebida por essas franquias, e que Philadelphia também tem visto. E pode ser uma questão de tempo até que ele procure um novo destino”, concluiu Irwin.

Publicidade

Até aqui, o começo da passagem do ala tem sido muito ruim na Philadelphia. Além das derrotas (13 em 16 jogos), os números de George são ruins. Em oito partidas tem médias de 14.9 pontos, 5.4 rebotes, 4.8 assistências e 2.3 roubos. Seus arremessos também não estão caindo, com apenas 27.8% nas bolas triplas.

A equipe só conseguiu utilizar o ala ao lado de Joel Embiid e Tyrese Maxey em uma partida de 2024/25. E foi justamente quando Paul George sofreu nova lesão no joelho. Por enquanto, ele está fora dos próximos embates, até que a equipe informe uma atualização. Se o 76ers não voltar a vencer rapidamente, as coisas podem ficar ainda mais complicadas na franquia.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA