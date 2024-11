No primeiro jogo com trio, Paul George tem lesão e 76ers perde

Era o primeiro jogo em que o Philadelphia 76ers teria Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George em quadra, mas o ala voltou a sofrer lesão no joelho. Como resultado, o Sixers perdeu a sua décima segunda partida em 14 disputadas. Desta vez, o algoz foi o Memphis Grizzlies, que venceu por 117 a 111. Embiid fez sua melhor partida em 2024/25 (35 pontos e 11 rebotes), mas voltou a dar sinais de que não está bem fisicamente. Por outro lado, Jaren Jackson Jr (24 pontos) e Desmond Bane (21) lideraram o Grizzlies.

“Acho que George teve uma similar da última vez, com lesão no osso”, disse o técnico Nick Nurse, em coletiva. “Ele estave próximo de voltar ao jogo, mas sentiu algo mais e ficou de fora mais um pouco. Então, decidi que era melhor não e vamos dar uma olhada para sabermos como está”.

Maxey, que voltou de lesão, também não foi bem pelo 76ers. Ele anotou apenas oito pontos, enquanto errou dez dos 13 arremessos. George saiu de quadra após 17 minutos com somente dois pontos. Mas enquanto esteve lá, acertou uma das seis tentativas.

“Vejam, não é fácil”, disse Nurse. “Tyrese (Maxey) acabou de voltar de lesão e não estava bem, enquanto Paul (George) saiu. Não é fácil, mas nós não nos esforçamos o bastante mais uma vez nos 48 minutos”.

Did Joel Embiid just flopped during the free-throw? 😅pic.twitter.com/loYeT3dOWg — BasketNews (@BasketNews_com) November 21, 2024

Agora, sem Paul George pelos próximos jogos após nova lesão, o 76ers tenta se reencontrar com as vitórias. A equipe, que está na última posição do Leste, recebe o Brooklyn Nets na sexta-feira. O jogo vale, ainda, pela Copa da NBA.

Apesar de a zona do play-in não estar distante, o 76ers terá decisões difíceis para tomar sobre Paul George. Caso seja uma lesão mais grave, é possível que ele esteja fora por várias semanas. Enquanto isso, é possível que o Nurse utilize Kelly Oubre em seu lugar. Vale lembrar que da última vez que se machucou, George perdeu cerca de 20 dias. Mas como foi na pré-temporada, ele só ficou fora dos primeiros cinco jogos.

Ou seja, caso Paul George tenha algo similar e perca o mesmo tempo, ele ficaria fora de outros oito jogos. Enquanto isso, o Sixers terá apenas uma sequência de dois jogos em dias consecutivos. Assim, Embiid deve desfalcar a equipe contra o Charlotte Hornets ou Orlando Magic.

Para piorar o caso do 76ers, o veterano Kyle Lowry está fora, pelo menos, até o dia 27 deste mês. Lowry, que vinha atuando como titular em dez dos 13 primeiros jogos na temporada, tem lesão no quadril.

