Ari Aguiar: “Os pouco jogos de JJ Redick já são melhores que todos de Darvin Ham”

Ao assumir o cargo de técnico do Los Angeles Lakers, JJ Redick trouxe esperança para a torcida que havia perdido a paciência com o antigo treinador Darvin Ham. Como resultado, o começo da franquia na atual temporada é animador. A campanha até o momento conta com dez vitórias e somente quatro derrotas.

O futuro do Lakers com JJ Redick é promissor e na opinião do jornalista Ari Aguiar, da ESPN, o novo treinador já superou Darvin Ham, mesmo com poucos jogos no comando.

“O LeBron está tendo o melhor aproveitamento de sua carreira em arremessos de três, 44%. O Austin Reaves com a melhor média de pontos da carreira. Anthony Davis está como cestinha da temporada com um duplo-duplo de média. Então, é um time forte, com estrela. Acho que eles jogam muito melhor, movimentação, bola rodando, a gente vê boas jogadas”, disse Aguiar.

“Para mim, JJ Redick faz um trabalho fantástico e acho que ainda vai ganhar muita experiência como técnico. Já é melhor que os 110 jogos do Darvin Ham”, completou.

Quem também concordou com a opinião de Ari Aguiar foi o comentarista Guilherme Giovannoni. Ele destacou a falta de “pulso” de Darvin Ham durante sua passagem pelo Lakers.

“É até uma questão de energia, o Darvin Ham era muito passivo na beira da quadra. Tem técnicos que são assim e tem sucesso, mas você precisa ter uma linguagem corporal com seus atletas para que eles entendam que está ok errar, mas não está tudo bem”.

Ham foi técnico do Los Angeles Lakers nas temporadas de 2022/23 e 2023/24. Durante o período, o comandante levou o time até a final da Conferência Oeste e ao título da Copa NBA. Em suma, Ham comentou sobre sua demissão na época e destacou os bons momentos que passou no Lakers.

“Do momento em que fui contratado até o dia em que me demitiram, gosto de pensar que o tempo evoluiu. Então, é só isso que importa para mim. Coloquei minha alma e meu coração naquela época para melhorar o que estava lá. Conseguir chegar às finais da Conferência Oeste. Começamos a temporada seguinte com muita expectativa, mas fomos prejudicados por derrotas. Mesmo assim, ganhamos o torneio da temporada regular e chegamos aos playoffs”.

Apesar dos feitos, Ham era constantemente criticado pela torcida do Lakers e segundo relatos da época, os jogadores também não confiavam no técnico. Além disso, o astro LeBron James foi visto reclamando sobre algumas instruções do comandante no documentário Starting 5.

