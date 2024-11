Técnico do Nets defende Ben Simmons por lances livres

O técnico do Brooklyn Nets saiu em defesa de Ben Simmons, na na terça-feira (19). Antes da vitória contra o Charlotte Hornets, Jordi Fernandez comentou sobre a fragilidade ofensiva do jogador australiano. O principal tópico foi a baixa presença na linha de lances livres. Em 11 partidas, ele tentou apenas quatro, sendo o terceiro menor número entre os armadores da NBA.

“Ben Simmons é muito bom em evitar faltas”, comentou o técnico do Nets. “Além disso, ele é um ótimo criador de jogadas, nos faz jogar rápido. Se você é tão bom em passar a bola à frente e encontrar seus companheiros, é difícil se colocar em situações de multidão com a bola. Ainda assim, meu objetivo agora é aumentar as tentativas dele, mas não estou preocupado com lances livres”, acrescentou Fernandez.

A disparidade de fato não está ligada à falta de oportunidades. Na temporada, por exemplo, Simmons é o líder de toques por minuto no Nets, com 2,61. A marca, aliás, é a oitava maior entre os 50 jogadores com mais toques na NBA durante a campanha de 2024/25.

No entanto, os toques são se consolidam em ações ofensivas. A cada 36 minutos, afinal, o australiano tem médias de 8.4 pontos e 7.1 tentativas de arremesso. Desse modo, ele pouco ataque a cesta, apesar de ser o principal condutor de bola no Nets. Ou seja, não consegue gerar faltas dos defensores adversários.

“É um passo de cada vez. Provavelmente, se ele tentar mais arremessos, talvez, sofra mais faltas. No entanto, não vou me preocupar com isso agora. O que eu sei é que, quando ele está em quadra, jogamos mais rápido em transição. Isso, para mim, é importante para o grupo. Ele nos torna melhores”, completou o treinador.

A consideração de Fernandez, porém, não se traduz em números. Com Simmons em quadra, o time marca sete pontos a menos por 100 posses. Desse modo, ele representa o menor impacto de qualquer jogador da franquia com mais de 200 minutos jogados.

O baixo volume ofensivo, além disso, tem forçado mudanças na escalação do Nets. Isso porque, o treinador tem evitado usá-lo ao lado de um pivô que não arremessa, como Nic Claxton. Desse modo, os nomes mais utilizados são Dorian Finney-Smith e Trendon Watford. Ou seja, sem um jogador de ofício na posição.

Enquanto é alvo de críticas, Simmons tem 11 jogos na temporada, sendo nove como titular. Com 24.5 minutos por partida, o jogador do Nets tem médias de 5.7 pontos, 6.8 assistências e 6.1 rebotes.

