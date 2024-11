Com recorde de calouro, Lakers bate Jazz e sobe na NBA

O calouro Dalton Knecht liderou o Los Angeles Lakers na vitória sobre o Utah Jazz por 124 a 118 na rodada de terça-feira (19) pela Copa da NBA. Knecht brilhou com 21 de seus 37 pontos apenas no terceiro quarto, enquanto o time californiano abria vantagem. LeBron James, com 26 pontos e 12 assistências e Anthony Davis (26 pontos e 14 rebotes) foram os destaques do Lakers. Por outro lado, o visitante Jazz contou com 25 pontos e oito rebotes do finlandês Lauri Markkanen.

Foi a sexta vitória consecutiva do Lakers, que subiu na classificação na NBA. Agora, o time de Los Angeles é o terceiro no Oeste com dez vitórias em 14 jogos. A equipe não vencia seis seguidas desde fevereiro de 2021. Mas mais que isso, são sete triunfos nos sete jogos em casa em 2024/25.

Enquanto isso, Dalton Knecht, com sua grande performance pelo Lakers contra o Jazz, igualou o recorde de um calouro em cestas de três na NBA. Foram nove no total. Foi seu quarto jogo consecutivo no time titular e, desde então, ele acertou 21 arremessos do perímetro. Mas os fatos que impressionam ainda mais são que ele produz 24.3 pontos no período, com um aproveitamento incrível de 67.7 % (21 em 31).

“Eu estava ‘quente’, enquanto meus colegas continuaram me procurando e agradeço a JJ (Redick) por me deixar jogar”, disse o calouro do Lakers em entrevista a Mike Trudell, do canal Spectrum SportsNet. “E foi muito legal ver que um dos melhores de todos os tempos (LeBron James) estava torcendo por mim, ficando louco. Isso significa muito para mim, pois ele confia no que eu faço e eu olho para o banco e ele está gritando (de felicidade)”.

Knecht usou o terceiro quarto para acertar todas as seis tentativas de três. Depois, converteu três lances livres após sofrer falta. O calouro liderou o Lakers até o último quarto, quando a equipe vencia por 97 a 75. Então, ele mesmo acertou outra de longa distância e a vantagem saltou para 25, a maior do jogo.

“Você vê o cara (o calouro Knecht) arremessando nos treinos separados, nos treinos com o grupo, então é óbvio que ele é um arremessador”, disse o técnico JJ Redick, do Lakers, em coletiva. “Ele foi fenomenal hoje à noite, mas teve muito a ver com D’Angelo Russell, que passou a bola duas ou três vezes consecutivas. Então, LeBron (James) voltou e seguiu passando. Não sei as estatísticas ainda, mas Russell ‘orquestrou’ nosso ataque”.

"I understand it now." pic.twitter.com/FPw9tomjwB — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 20, 2024

No entanto, o Jazz conseguiu uma sequência em que o Lakers não fazia cestas. Como resultado, após a parcial de 20 a 5, a diferença caiu para dez, restando pouco mais de cinco minutos para o fim. Mas em vão.

Aos poucos, o Lakers equilibrou o jogo e, com seis lances livres nos últimos 27 segundos, o time garantiu a vitória sobre o Jazz, a segunda em dois jogos na Copa da NBA. Agora, o time de Los Angeles volta às quadras na madrugada de quinta para sexta, contra o Orlando Magic. Na sequência, a equipe encara o Denver Nuggets, de sábado para domingo. Os dois serão em casa.

