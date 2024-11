Criticado, Russell Westbrook responde torcida do Lakers em vitória

Enquanto esteve no Los Angeles Lakers, Russell Westbrook jamais foi um favorito da torcida. No entanto, após deixar a equipe em troca, ele quer mostrar que ainda consegue jogar em alto nível. Na vitória do Denver Nuggets sobre seu antigo time (e fora de casa) por 127 a 102 na noite de sábado (23) não foi diferente. O MVP de 2017 somou 14 pontos, 11 assistências e sete rebotes em cerca de 24 minutos. Mas o armador fez questão de atormentar os fãs.

Em todos os momentos em que Westbrook tocava na bola, os torcedores do Lakers gritavam para ele arremessar. Afinal, não é uma de suas melhores características. Então, quando ele acertou uma de três, provocou os fãs com gritos e palavrões.

O lance aconteceu já no último quarto, enquanto o Nuggets vencia por 116 a 90. Westbrook acertou e olhou para a torcida.

Então, Westbrook gritou aos torcedores do Lakers: “Boom, b***”. Vão para a casa”. Naquele momento, o técnico JJ Redick pediu tempo e sacou todos os seus titulares. Embora o placar apontasse larga diferença, restavam cerca de quatro minutos para o fim. Mas Redick não acreditava mais em uma reação de seu time e abriu mão do jogo.

A torcida do Lakers, que o tempo todo criticou Russell Westbrook, seja no jogo ou em sua passagem pela equipe, começou a deixar o ginásio. Era a certeza da vitória do Nuggets, que contava com a volta de Nikola Jokic às quadras.

Enquanto os fãs de Denver ficaram aliviados pelo retorno do três vezes MVP, a equipe está em quinto no Oeste. Detalhe: apenas uma vitória a menos que o Lakers, o quarto.

A passagem de Westbrook pelo Lakers foi ruim, mas havia pontos em que ela sequer deveria ter acontecido. Isso porque a equipe de Los Angeles vinha tentando trocas por Damian Lillard e DeMar DeRozan. No entanto, quando a negociação com o Washington Wizards aconteceu, a dúvida existia por conta do encaixe.

Apesar de Westbrook tentar de tudo, o “casamento” não deu certo com o Lakers. Assim, durante a temporada 2022/23, o time californiano o enviou em troca para o Utah Jazz. Mas ao chegar na equipe de Salt Lake City, ele pediu dispensa e acertou com o Los Angeles Clippers.

Agora, Westbrook defende o Nuggets, onde obteve recentemente o seu 200° triplo-duplo da carreira e a torcida o adora.

Em 2024/25, o armador faz a sua décima sétima temporada na NBA. Ele possui médias de 11.3 pontos, 6.2 assistências e 4.4 rebotes em cerca de 25 minutos por noite.

