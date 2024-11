Onde assistir seleção de basquete: Brasil x Panamá

Saiba onde assistir à partida de basquete da seleção masculina entre Brasil x Panamá, neste domingo (24). As equipes se enfrentam em Belém, Pará a partir de 20h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir ao da seleção de basquete, válido pela qualificatória para a AmeriCup entre Brasil x Panamá, quintetos prováveis e seus elencos.

Campanha do Brasil no torneio

23/02/24: Brasil 108 x 43 Paraguai

26/02/24: Paraguai 53 x 108 Brasil

21/11/24: Brasil 71 x 65 Uruguai

24/11/24: Brasil x Panamá

21/02/25: Uruguai x Brasil

24/02/25: Panamá x Brasil

Brasil (3-0)

Pos Jogador Time Idade PG Lucas Atauri Paulistano 20 PG Adyel São José 22 PG Elinho Corinthians 34 SG Georginho de Paula Sesi Franca 28 SG Kevin Crescenzi Paulistano 31 SG Reynan Pinheiros 20 SG Zu Jr. Sesi Franca 21 PF Mãozinha Memphis Hustle (EUA) 24 PF Mathias Alessanco Betis (ESP) 16 C Bruno Caboclo Hapoel Tel Aviv (ISR) 29 C Ruan Miranda Flamengo 23 C Márcio Santos Ratiopharm Ulm (ALE) 22 C Nathan Mariano Sesi Franca 21

Time titular: Elinho, Georginho, Crescenzi, Mãozinha e Bruno Caboclo

Leia mais!

Panamá (1-2)

Posição Jogador Time Idade G Trevor Gaskins Unifacisa (BRA) 35 G Joshua Lemon Dragones de Don Bosco 20 G Amilcar Sanchez Urupan (URU) 23 G Guillermo Navarro Toros de Chiriquí 21 SG Iverson Molinar Hapoel Beer Sheva (ISR) 25 SF Alejandro Grant Panteras (MEX) 31 SF Ricardo Lindo Kouvot (FIN) 24 SF Justin Quintero Queretaro (MEX) 26 SF Eric Romero Queretaro (MEX) 25 SF Gil Atencio Urupan (URU) 28 C Hamurabis De Leon Correcaminos Colon 20 C Ezequiel Bell Correcaminos Colon 25

Time titular: Trevor Gaskins, Amilcar Sanchez, Iverson Molinar, Ricardo Lindo e Eric Romero

Informações da partida

Onde assistir: ESPN e Disney +

Data: 24/11/2024

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Ginásio Mangueirinho, Belém (PA)

