Jumper Brasil e Sportsbet.io firmam parceria para a temporada 2024/25

O Jumper Brasil e a Sportsbet.io estão juntos para a temporada 2024/25. Essa colaboração une o maior portal de basquete do país a uma das casas de apostas mais respeitadas do mercado. Uma collab que promete conteúdo de qualidade e acesso inédito ao melhor do basquete.

Desde 2007, o Jumper Brasil se destaca pela credibilidade e por um público fiel. Agora, com o Sportsbet.io, o portal eleva sua cobertura a outro patamar, transmitindo ao vivo 21 jogos do NBB no primeiro turno – um privilégio viabilizado pela parceria entre a io e a Liga Nacional de Basquete (LNB).

Com uma equipe planejada de narradores e comentaristas, o Jumper vai cobrir cada detalhe das quadras, direto no YouTube, e o melhor: tudo gratuito, para quem é apaixonado pelo esporte. E não para por aí – as redes sociais do Jumper e da IO vão trazer conteúdos exclusivos e promoções, unindo informação e conteúdo institucional.

O empresa apresenta o ex-jogador de futebol e pentacampeão mundial, Denílson, como seu embaixador oficial. Além disso, está presente no Counter-Strike 2, através dos naming rights da Imperial Esports e é patrocinadora oficial do Novo Basquete Brasil (NBB).

Portanto, a Sportsbet.io embarcar nessa missão com Jumper Brasil, durante a temporada 2024/25, é mais um passo para difundir o basquete e engajar ainda mais a comunidade. A parceria vai além de uma transmissão. É um convite para o fã de basquete viver o jogo como nunca.

