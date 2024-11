Bruno Caboclo brilha e lidera vitória do Brasil sobre Uruguai

Em grande atuação de Bruno Caboclo, o Brasil venceu o Uruguai por 71 a 65, nesta quinta-feira (21), pelas eliminatórias da AmeriCup. Desse modo, a Seleção se isolou na liderança do Grupo B e encaminhou de vez a classificação para o torneio continental. O pivô brasileiro terminou como destaque do confronto com um duplo-duplo de 21 pontos e 11 rebotes.

O encontro entre Brasil e Uruguai viveu altos e baixos. O time uruguaio, por exemplo, começou melhor e retomou o bom momento também no último quarto. Porém, a boa atuação de Caboclo atrapalhou a reação e garantiu o triunfo brasileiro. Além do pivô, Mãozinha e Georginho também tiveram bons números, com 16 e 12 pontos, respectivamente.

Pelo lado do Uruguai, Joaquin Rodriguez terminou como principal destaque. Com quatro cestas de três pontos, o ala-armador conseguiu 20 pontos e quatro roubos de bola. Além dele, outro que passou a marca de digítos duplos foi Nicola Pomoli, com dez pontos.

A boa atuação de Bruno Caboclo diante do Uruguai, garantiu o Brasil na liderança isolada do Grupo B das eliminatórias. Até o momento, a seleção está invicta no torneio, com três vitórias e próxima de confirmar a classificação para a AmeriCup. Os adversários, por sua vez, conheceram sua primeira derrota, enquanto permaneceram na segunda posição.

Por fim, o Brasil volta à quadra no próximo domingo (24), às 20h (horário de Brasília), quando enfrenta o Panamá, em Belém. No mesmo dia, o Uruguai visita o Paraguai, às 19h40.

O Jogo

O confronto começou com o Brasil melhor, devido as dificuldades ofensivas do Uruguai. Desse modo, o time brasileiro conseguiu abrir uma confortável vantagem e chegou à metade do primeiro quarto vencendo por 10 a 4. Porém, a equipe uruguaia conseguiu reagir com dez pontos seguidos de Joaquin Rodriguez. Desse modo, virou o placar e terminou na liderança, vencendo o período inicial por 19 a 15.

No segundo quarto, o Brasil não conseguiu pontuar durante os primeiros três minutos. A dificuldade ofensiva permitiu ao Uruguai ampliar sua vantagem para nove pontos. Porém, uma cesta de Elinho e duas enterradas seguidas de Bruno Caboclo mudaram o cenário. A partir daí, o time brasileiro melhorou nos dois lados da quadra e conseguiu rapidamente tomar a frente no placar. Desse modo, chegou ao intervalo vencendo por 33 a 27.

Segundo tempo

Na volta dos vestiários, o Brasil contou com Bruno Caboclo para evitar a virada do Uruguai. A equipe visitante, afinal, chegou a se aproximar do marcador em diversos momentos. Aos dois minutos, um lance livre de Nano Parodi deixou o a diferença em somente um ponto. O pivô brasileiro, porém, marcou nove pontos somente no terceiro quarto. Assim, conseguiu manter a Seleção na frente, com o período terminando em 52 a 50.

No último quarto, no entanto, o Brasil não conseguiu segurar o adversário. Com uma falta e cesta de Mateo Bianchi, o Uruguai virou o marcador e seguiu na liderança por três minutos. Entretanto, mais uma vez, Caboclo apareceu. Após marcar uma cesta e sofrer a falta, o pivô recolocou os brasileiros na liderança e assim o jogo seguiu até o final.

(3-0) Brasil x Uruguai (2-1)

Brasil

Jogador PTS REB AST STL BLK Bruno Caboclo 21 1 1 1 4 Mãozinha 16 9 0 1 2 Georginho 12 9 4 0 1 Márcio Santos 7 6 1 0 0

Três pontos: 7-32; Mãozinha: 3-4

Uruguai

Jogador PTS REB AST STL BLK Joaquin Fernandez 20 2 1 4 0 Nicola Pomoli 10 3 5 3 0 Nano Parodi 7 0 2 1 0 Gianfranco Espindola 7 4 0 0 1

Três pontos: 5-21; Fernandez: 4-10

