Anthony Davis assume culpa por derrota chocante do Lakers

A primeira derrota do Los Angeles Lakers em casa na temporada deixou uma marca em Anthony Davis. Afinal, os erros do craque foram decisivos para o inesperado revés. Ele falhou em dois lances livres a 18 segundos do final que poderiam deixar a diferença da equipe da casa em quatro pontos. Isso deixou a “porta aberta” para o arremesso de longa distância decisivo de Franz Wagner dar a vitória aos visitantes.

“Nós perdemos a partida e qualquer derrota é frustrante. Eu errei os lances livres. Se tivesse acertado, a cesta de Franz não teria rendido a liderança e vitória para Orlando. Os meus arremessos eram cruciais para o nosso jogo e falhei. É verdade que, como disse, qualquer derrota nos frustra. Mas é pior porque eu fui o culpado por isso”, assumiu o ala-pivô, depois da derrota por 119 a 118.

Davis pode até tentar individualizar a culpa, mas poucos aceitaram essa narrativa. Para começar, o ala-pivô foi um dos destaques do Lakers na noite: foram 39 pontos, nove rebotes e três tocos. Além disso, o placar evidenciou um colapso coletivo de um time que vencia por quatro pontos com 27 segundos no relógio. Independentemente do resultado, LeBron James prefere ressaltar que a equipe teve uma boa atuação.

“Eu creio que jogamos bem e, com isso, tivemos as nossas chances de vencer. Jogamos bem mesmo. É claro que o grande arremesso da noite, que decidiu o jogo, foi de Franz. Mas sinto que nos colocamos em ótimas condições de ganhar essa partida. A gente não conseguiu, mas tivemos uma chance justa de vencer”, avaliou o futuro integrante do Hall da Fama.

Sozinho

É difícil responsabilizar só Anthony Davis pela derrota do Lakers também porque ele não foi o único a errar lances livres. Aliás, ele foi o símbolo do desempenho do elenco nesse quesito durante o último período. Os angelinos cobraram nove lances livres no quarto e só acertaram três. James e Austin Reaves, por exemplo, também falharam em lances livres nos cinco minutos finais do duelo.

“Esse jogo tem 48 minutos, então não podemos ‘pinçar’ só os lances livres. Não foi isso apenas. Ninguém comenta o nosso terceiro quarto, por exemplo, quando a gente jogou fora uma vantagem de sete pontos. O fato é que tentamos fechar a partida e garantir a vitória, tivemos a nossa chance e erramos. Você aceita o resultado e, assim, segue em frente”, cravou LeBron.

Reaves reforçou o discurso do veterano ala sobre a questão. Ou seja, se a derrota ficou definida nos lances livres, todos tiveram culpa pelo revés. “Anthony não foi o único que errou lances livres no último quarto. A gente perdeu o jogo porque todos os jogadores não arremessaram bem. Então, a razão do resultado foi uma falha coletiva”, concluiu o jovem ala-armador.

Desolado

Para o treinador JJ Redick, a derrota contra o Magic foi uma experiência nova e amarga. Ele perdeu pela primeira vez como técnico em casa, depois de oito jogos. O ex-atleta já revelou que cada revés da carreira, dentro ou à beira da quadra, o deixa destruído por dentro. Mas perder da forma como aconteceu nessa quinta-feira, em um jogo tão apertado com tantas chances, causa total desolação.

“Todas as derrotas são carregadas de frustração, antes de tudo, para mim. Há vezes em que você pode apontar que um início de jogo com falta de vontade e competitividade te deixam para trás. Mas, hoje, não foi isso. O que definiu o revés foram algumas jogadas no fim da partida. Eu vou para o porão de casa agora, desligar as luzes e assistir aos vídeos de cada lances de hoje”, lamentou o treinador.

