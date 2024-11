Em nova função, D’Angelo Russell “desacelera” trocas no Lakers

O basquete é um esporte complexo demais para atribuir uma sequência de bons resultados a apenas um fator. Entretanto, a boa fase do Los Angeles Lakers após D’Angelo Russell ir para o banco em meio a rumores de trocas é inegável. A decisão do técnico JJ Redick tem se provado certa até aqui, e tanto jogador quanto equipe se beneficiaram.

Russell merece crédito por aceitar esse papel e por se destacar nele. Fontes internas da equipe disseram que houve certa resistência. Contudo, nada além do esperado quando um jogador que sempre foi titular é colocado em uma função tão diferente.

Após a vitória por 120 a 115 sobre o San Antonio Spurs, Anthony Davis foi questionado sobre o sucesso dos Lakers desde a mudança de De’Angelo Russell. Ele elogiou a atitude de Russell e de outros colegas que tiveram seus papéis alterados devido a lesões, escolhas de rotação ou outros motivos.

“É sobre todos confiarem no processo, aceitarem seus papéis”, disse aos jornalistas, em entrevista coletiva. “Você sabe, D’Angelo Russell não reclamou. Ele continua entrando e produzindo, então, muito profissional da parte dele. Profissional da parte do Cam Reddish, mas isso mostra muito da nossa unidade. Ce como estamos juntos e ninguém se importa se estão começando ou terminando o jogo. É tipo, o que importa é vencer”.

Apesar de algumas dificuldades no arremesso no início da temporada, Russell tem sido um dos jogadores de maior impacto do time. O Lakers é 8,2 pontos melhor por 100 posses com ele em quadra e 12,1 pontos pior por 100 posses sem ele. Durante essa sequência de vitórias e desde que foi para o banco, o time é 19,9 pontos melhor por 100 posses com Russell jogando e 5,4 pontos pior por 100 posses sem ele.

O Lakers planeja envolver D’Angelo Russell em trocas?

A questão se complica sobre o que isso significa para a intenção do Lakers de trocar Russell. Por um lado, times podem se interessar mais agora que ele aceitou esse papel e está brilhando nele. Mas por outro, é difícil trocar um dos jogadores mais impactantes do time.

Fontes próximas ao Lakers indicam que D’Angelo Russell indo bem nessa função pode fazer o time pensar duas vezes sobre isso, pois a unidade reserva sofreu muito com Gabe Vincent no comando. Então, se Russell mantiver esse nível, o Lakers ficaria mais exigente sobre o que seria a troca.

