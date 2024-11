Donovan Clingan faz estatísticas bizarras na NBA

A sétima escolha do Draft de 2024 já vem rendendo frutos ao Portland Trail Blazers. Isso porque Donovan Clingan vem criando um histórico de estatísticas surpreendentes na NBA. Em primeiro lugar, o jovem conseguiu ao menos um toco em seus primeiros 17 jogos na liga. Com essa marca, aliás, se colocou ao lado de lendas do basquete como: Shaquille O’Neal, Paul Gasol e Alounzo Morning.

Todos são atletas do Hall da Fama da NBA e agora contam com a companhia de Donovan Clingan. No entanto, esse não é o único número incrível que o jovem conseguiu no seu início na NBA. No último sábado (23), o Blazers enfrentou o Houston Rockets e Clingan atingiu uma estatística que não acontecia na liga desde 2012. O pivô pegou 19 rebotes e terminou sem pontuar na partida.

A última vez que essa estatística aconteceu na NBA foi com o pivô turco Omer Asik, que atuava no Chicago Bulls. Por falar na franquia, Dennis Rodman conseguiu essa marca sete vezes em sua carreira. O polêmico ex-jogador chegou a pegar 28 rebotes e sair sem marcar pontos quando jogava pelo San Antonio Spurs.

Publicidade

Após suas estatísticas curiosas, Donovan Clingan comentou sobre seu começo na NBA e revelou que tem trabalhado forte para que a equipe vença o máximo de partidas.

Leia mais!

“É uma sensação boa”, disse Clingan sobre os elogios de seus companheiros de equipe. “Estou trabalhando duro e apenas tentando ajudar meu time a vencer”.

Publicidade

Quando o Portland Trail Blazers negociou Damian Lillard, a equipe iniciou seu processo de reconstrução. A franquia optou por apostar na base de jovens com Anfernee Simons e Shaedon Sharpe. Além disso, conseguiu Scoot Henderson no Draft de 2023. Entretanto, o time ainda conta com DeAndre Ayton e Robert Williams, dois pivôs que concorrem com o novato Donovan Clingan.

Assim, com a recente lesão de Ayton e os minutos controlados de Williams, Clingan conseguiu tempo de quadra para impressionar o Blazers, que deve abrir mão dos veteranos no momento em que uma boa proposta chegar e deixar que Donovan ganhe mais experiência como titular.

Publicidade

Até o momento, o jovem deixou uma boa impressão em Portland. Clingan conta com média de 17 minutos, cinco pontos e seis rebotes na sua temporada de estreia na NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.