Blazers prefere negociar Deandre Ayton a Robert Williams, diz jornalista

Robert Williams está presente em vários rumores na NBA, mas de acordo com Jake Fischer, do portal Substack, o Portland Trail Blazers observa o mercado de Deandre Ayton. Portanto, a franquia estaria disposta a negociar a primeira escolha do Draft de 2018 e tem preferência de troca-lo, ao invés do ex-jogador do Boston Celtics.

Então, segundo o jornalista, a preferência de Portland é negociar Ayton e não Williams. No entanto, ele indica que o ex-Celtics tem mais mercado e atenção do que o ex-Suns.

“É certo que Robert Williams interessa a muitos times, e está mais forte no mercado do que Deandre Ayton, por exemplo. Mas conversei com algumas pessoas ao redor da NBA e todas acreditam que o Blazers tem uma preferência em negociar seu pivô titular do que o reserva. Então, eu ficaria de olho nisso”, afirmou o insider.

Voltando de mais uma lesão que o limitou na campanha de 2023/24, Williams vem fazendo boas apresentações na atual temporada. Em seis jogos, suas médias são de 10.2 pontos, 6.5 rebotes, 1.7 toco, 1.5 assistência e 1.2 roubo de bola em apenas 20 minutos por jogo. Ele não começou nenhuma partida como titular.

Por outro lado, o camisa 2 tem decepcionado na nova temporada. Ayton está lesionado, mas quando jogou, teve médias de 13.3 pontos, 10.5 rebotes e uma assistência. Além disso, acertou 51.9% dos seus arremessos na temporada. Com 29.3 minutos por partida, ele foi titular em todos os seus 11 jogos.

Enquanto isso, a equipe tem o surgimento do calouro Donovan Clingan, que tem tido cada vez mais espaço na rotação. Ele distribuiu tocos em todas as partidas em que esteve na quadra e já tem a quarta maior sequência da história da NBA no quesito para um calouro.

E a presença do jovem é uma das motivações para movimentar um dos dois pivôs veteranos. O jovem tem tido apenas 17 minutos em quadra por jogo e esse número aumentou de forma considerável nas últimas partidas. Assim, suas médias são de 5.8 pontos, 6.7 rebotes e 2.2 tocos.

Entretanto, apesar do desejo de Portland, Williams segue sendo um nome mais fácil de negociar do que Ayton. O principal motivo, de acordo com Fischer, é o grande salário do titular. O jogador tem pouco mais de US$34 milhões a receber em 2024/25, além de mais US$35.5 milhões em 2025/26. Os dois anos do vínculo são completamente garantidos.

Williams também tem dois anos de contrato restantes, mas o valor é mais modesto. São US$12.4 milhões a receber na atual temporada e mais US$13.2 na próxima campanha.

