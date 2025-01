Gui Santos bate recorde, mas Kings vence Warriors

Apesar de grande partida de Gui Santos, o Sacramento Kings venceu o Golden State Warriors, de virada, por 123 a 117. O brasileiro atingiu seu recorde na NBA ao anotar 16 pontos. Por outro lado, com ótimo segundo tempo de DeMar DeRozan, o time da casa conseguiu uma reação incrível após estar perdendo por 18 pontos. Além disso, a rodada desta quarta-feira (22) ainda contou com mais sete partidas.

Gui Santos voltou a ter um grande papel pelo Warriors contra o Kings. Além da maior marca da carreira em pontos, ele teve cinco rebotes, duas assistências e converteu quatro das cinco bolas de três tentadas no duelo. Ao todo, o brasileiro atuou por 23 minutos vindo do banco.

O triunfo em grande recuperação comprova o excelente momento da franquia de Sacramento. Agora são três vitórias seguidas e uma sequência de dez resultados positivos nos últimos 11 jogos. Assim, a equipe foi da 12ª posição para o sétimo lugar. No total são 23 triunfos em 43 partidas. Agora, a equipe volta a jogar nesta quinta-feira (23), contra o Denver Nuggets.

Em contrapartida, mesmo com o crescente papel do ala brasileiro em Golden State, a fase segue ruim. Foi a segunda derrota seguida, e a sexta nos últimos nove duelos. Enquanto o Kings subiu na tabela, o Warriors segue despencando. Após ser líder no começo do ano, a equipe está no 11° posto, com 21 vitórias e 22 derrotas. O time do técnico Steve Kerr também não terá folga e joga na quinta-feira contra o Chicago Bulls, em San Francisco.

Então, confira como foi a grande virada do Sacramento Kings de DeMar DeRozan sobre o Warriors de Stephen Curry.

Kings reage no segundo tempo

Apesar do melhor momento, o começo de jogo não foi nada bom para Sacramento. Apesar de um começo agressivo de Domantas Sabonis, os outros craques De’Aaron Fox, Malik Monk e DeMar DeRozan somaram três de 12 nos arremessos ao longo do primeiro quarto. O ritmo do rival também não era dos melhores, e apesar da vantagem curta de Golden State, o jogo era de um ritmo ofensivo baixo.

Mas a equipe de San Francisco esteve em um dia muito feliz do perímetro. Só no segundo quarto foram oito conversões para o visitante. Uma corrida de 23 a 7 no começo do segundo período, com três bolas triplas de Gui, colocou Golden State em grande posição. Com uma queda no ritmo defensivo, Sacramento foi para o intervalo perdendo por 17.

Porém, as coisas mudaram no terceiro quarto. DeMar DeRozan voltou muito quente, anotando 19 de seus 32 pontos só naquele período. Enquanto isso, as dobras em Stephen Curry começaram a levar a mais erros de ataque do time visitante, que perdeu seu ritmo. Em um quarto, o Kings aplicou uma corrida de 37 a 20 para empatar o jogo com 12 minutos por jogar.

Por fim, um último quarto de corridas. Monk e Fox ainda estavam quietos, mas somaram 15 de seus 34 pontos ao longo do jogo no último quarto. Seja atacando a cesta, ou com arremessos duros contestados, eles fizeram cada jogada possível para que a equipe vencesse. As cestas finais para matar o jogo vieram deles, uma de cada, com idas a linha de lance livre também para ambos. Resumindo, uma recuperação incrível para vencer nos últimos 24 minutos.

Leia mais!

Outro colapso no Warriors

A execução ofensiva do Warriors, que tanto beneficiou o brasileiro Gui Santos em grande noite, foi em grande parte a história do jogo contra o Kings. Seja pelo lado positivo ou negativo.

Não são muitas noites no ano em que esse time vai conseguir converter 22 bolas de três. E além disso, com apenas uma delas sendo de Stephen Curry. O armador foi dobrado consistentemente ao longo da partida. Parecia então, que o time da casa aceitava ser vencido por qualquer um, menos por ele.

Foi o que houve no primeiro tempo, acima de tudo, um tiroteio. A equipe acertou 14 de suas 26 tentativas no perímetro. Foram 19 assistências no processo e apenas sete erros de ataque. O camisa 30 trabalhava muito mais em infiltrações, enquanto punia as dobras com maestria. Foram sete passes decisivos sem nenhum turnover até o intervalo.

Mas o trabalho de Keon Ellis foi espetacular na volta do intervalo. Em alguns momentos, o Kings lidou com o craque apenas com a marcação individual do especialista defensivo. Com menos espaço, o time começou a forçar alguns passes. Além dos visuais caírem e a equipe acertar apenas uma bola tripla em dez tentativas no terceiro quarto, foram oito erros de ataque.

No último período, os melhores coadjuvantes apareceram novamente. Oito pontos de Andrew Wiggins, cinco do brasileiro e sete de Buddy Hield. Porém, Golden State não conseguiu criar ritmo algum para Curry mesmo assim. O craque, afinal, deu cinco arremessos em todo o segundo tempo. Isso pesou muito nos minutos finais quando o ataque congelou. Por fim, vitória do Kings, mesmo na grande noite de Gui Santos pelo Warriors.

(21-22) Golden State Warriors 117 x 123 Sacramento Kings (23-20)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Wiggins 25 6 3 1 0 Buddy Hield 17 3 1 3 0 Gui Santos 16 5 2 0 0 Stephen Curry 14 3 12 0 0 Trayce Jackson-Davis 11 8 2 1 0

Três pontos: 22-48; Hield: 5-9

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 32 5 2 2 2 Domantas Sabonis 26 18 3 0 0 Malik Monk 20 4 9 3 1 De’Aaron Fox 14 5 5 1 0 Keegan Murray 13 3 1 1 2

Três pontos: 11-30; DeRozan: 3-6

Outros jogos

Além da vitória do Sacramento Kings de DeMar DeRozan e Domantas Sabonis sobre o Warriors de Stephen Curry e Gui Santos, a rodada contou com mais sete partidas.

Vale destacar, aliás, que tivemos um jogo cancelado. New Orleans Pelicans e Milwaukee Bucks se enfrentariam em New Orleans, mas uma nevasca impediu a realização do jogo. A franquia visitante inclusive, ainda não conseguiu deixar a cidade, deixando o jogo contra o Miami Heat amanhã sob um status duvidoso.

Então, confira os outros resultados e estatísticas da rodada da NBA nessa quarta-feira.

(23-21) Detroit Pistons 114 x 104 Atlanta Hawks (22-21)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 29 6 11 1 2 Malik Beasley 19 2 1 0 0 Ausar Thompson 16 1 1 3 1 Jalen Duren 14 12 2 0 2 Simone Fontecchio 13 2 2 0 0

Três pontos: 12-34; Beasley: 5-11

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Dyson Daniels 20 10 2 2 0 Jalen Johnson 17 9 4 6 0 Clint Capela 16 10 0 1 2 Trae Young 13 2 9 2 0 Onyeka Okongwu 9 10 3 1 1

Três pontos: 6-38; Krejci: 3-5

(22-21) Phoenix Suns 108 x 84 Brooklyn Nets (14-31)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 32 2 6 2 0 Kevin Durant 24 8 3 0 1 Nick Richards 8 15 0 0 0 Tyus Jones 8 2 7 1 0 Grayson Allen 8 2 4 0 0

Três pontos: 14-41; Durant: 4-7

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Keon Johnson 20 7 2 1 0 Jalen Wilson 15 4 3 1 0 Nic Claxton 10 12 2 0 0 Dariq Whitehead 12 2 0 0 0 Day’Ron Sharpe 8 9 2 2 0

Três pontos: 7-36; Whitehead: 3-5

(23-21) Minnesota Timberwolves 115 x 114 Dallas Mavericks (23-21)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden McDaniels 27 8 0 4 3 Anthony Edwards 21 5 7 0 0 Mike Conley 18 5 8 2 0 Julius Randle 16 6 3 3 0 Rudy Gobert 14 6 2 0 3

Três pontos: 11-29; Conley: 4-6

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 36 4 9 0 0 PJ Washington 30 7 2 0 0 Daniel Gafford 14 12 2 1 3 Maxi Kleber 10 2 1 1 0 Spencer Dinwiddie 9 3 1 1 1

Três pontos: 8-29; Irving: 4-11

(36-7) Cleveland Cavaliers 108 x 109 Houston Rockets (27-14)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 26 2 5 3 0 Donovan Mitchell 19 3 3 0 1 Ty Jerome 18 4 0 3 0 Jarrett Allen 17 13 3 2 3 Dean Wade 8 8 3 2 1

Três pontos: 13-41; Garland: 3-6

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Fred VanVleet 26 3 5 0 0 Alperen Sengun 18 11 4 0 1 Amen Thompson 16 16 4 4 0 Cam Whitmore 16 2 1 0 2 Tari Eason 12 6 2 3 0

Três pontos: 15-34; VanVleet: 7-12

(11-29) Charlotte Hornets 120 x 132 Memphis Grizzlies (29-15)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Mark Williams 38 9 5 1 0 LaMelo Ball 22 8 6 0 0 Miles Bridges 17 5 6 1 0 Nick Smith Jr. 9 1 5 1 0 Josh Green 8 0 1 2 0

Três pontos: 11-31; Okogie: 2-2

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 24 2 8 0 1 Luke Kennard 23 4 3 2 0 Jaren Jackson Jr. 22 6 1 0 1 Ja Morant 16 4 13 3 1 Jaylen Wells 13 3 2 0 0

Três pontos: 21-47; Kennard: 7-11

(10-32) Utah Jazz 114 x 123 Oklahoma City Thunder (36-7)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK John Collins 22 12 1 0 1 Collin Sexton 18 4 9 0 0 Walker Kessler 17 15 1 0 2 Lauri Markkanen 17 6 0 0 1 Keyonte George 15 5 10 1 0

Três pontos: 14-37; Markkanen: 3-10

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 54 8 5 3 2 Jalen Williams 25 3 2 2 0 Cason Wallace 13 4 1 3 0 Aaron Wiggins 10 4 1 1 0 Alex Caruso 7 3 5 4 0

Três pontos: 12-39; Shai: 3-10

(31-13) Boston Celtics 117 x 113 Los Angeles Clippers (24-19)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 25 2 6 3 1 Jayson Tatum 24 7 8 1 2 Derrick White 20 6 4 1 0 Sam Hauser 15 4 0 1 0 Neemias Queta 11 4 1 0 0

Três pontos: 19-50; Hauser: 5-7

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Derrick Jones Jr. 29 7 3 3 1 Kevin Porter Jr. 26 7 7 3 0 Amir Coffey 24 3 2 1 0 Terance Mann 11 5 7 1 1 Bones Hyland 8 2 2 1 0

Três pontos: 9-28; Jones: 4-7

