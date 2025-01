NBA: Troca de Jimmy Butler se aproxima, segundo jornalista

A novela envolvendo a troca de Jimmy Butler na NBA pode estar se aproximando de uma conclusão nos próximos dias. As últimas notícias estão vindo de várias fontes diferentes e indicam que parece haver uma maior disposição do Miami Heat em negociar seu craque antes da trade deadline. Esse não era o caso desde que a história começou.

A principal fonte da liga, o jornalista Shams Charania do canal ESPN, indicou que as conversas de Miami com outras franquias, enfim, estão sendo mais produtivas.

“Bem, ele bancou esse pedido de troca, mesmo com as tentativas da franquia em tentar alguma reconciliação nas últimas semanas. Então, ele triplicou o pedido, seja com Pat Riley ou com o proprietário Micky Arison. O que estou ouvindo é que as conversas de Miami foram muito mais produtivas do que vinham sendo, e esse é um cenário otimista de que um acordo possa acontecer ainda nessa semana”, afirmou o jornalista.

Shams tem bancado a história e foi quem originalmente publicou o drama da relação entre o astro e a equipe. Depois que o ala voltou a jogar pelo time na semana passada, o insider também falou que isso não mudava nada nos desejos de Butler, e que ele havia dobrado o pedido sobre isso.

Isso já havia sido falado na ESPN, pelo analista Brian Windhorst. De acordo com ele, os esforços do Heat para montar uma troca de Jimmy Butler ao redor da NBA, aumentaram depois da reunião entre o jogador e Arison. A imprensa de Miami, que em geral vinha trazendo mais possibilidades de um “fico” do craque, também tem diminuído esse tipo de informação nos últimos dias.

Segundo Windhorst, a prioridade da estrela ainda é o Phoenix Suns. O camisa 22 segue com um forte desejo de jogar no Arizona, ao lado de outros astros como Kevin Durant e Devin Booker.

Enquanto isso, Phoenix tenta montar um cenário de três a cinco times para que o acordo possa acontecer. A grande questão é conhecida: A clausula de veto no contrato de Bradley Beal, que é necessário em um acordo como esse, mas pode vetar o negócio caso não fique satisfeito com o time para que for.

Mas uma notícia positiva saiu nesse sentido nessa terça-feira (21). De acordo com o portal The Athletic, Beal tem sido mais solicito quanto a possibilidade de abrir mão de seu veto de trocas para ir para um outro time. Isso depende do destino, é claro, mas sendo reserva na franquia agora, o ala-armador pode desejar um novo cenário.

Shams, no entanto, não citou o Suns em sua fala. Porém, não existem rumores muito fortes ligando o craque a qualquer outro destino que não seja o Arizona no momento.

Suas médias em 2024/25 são de 17.2 pontos, 5.3 rebotes, 4.7 assistências e 1.1 roubo de bola em 30.8 minutos por partida. Desde que voltou as quadras, suas médias são de apenas 13 pontos em dois jogos.

