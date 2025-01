Troca de Jimmy Butler: confira as últimas notícias sobre o astro

Jimmy Butler voltou a jogar pelo Miami Heat, mas isso não significa que as notícias e rumores sobre sua troca cessaram. Os últimos dias foram um prato cheio. Isso porque teve o retorno do astro às quadras após suspensão pela franquia, bastidores da novela vindos de dentro da equipe, boatos de interessados e uma entrevista quente do próprio jogador. Então, o Jumper Brasil separou tudo o que saiu de mais importante sobre a novela do camisa 22.

Bastidores

Na manhã da última sexta-feira (17), dia em que Butler voltou a jogar por Miami, um artigo de Ramona Shelburne do canal ESPN, revelou alguns bastidores de tudo o que tem ocorrido entre atleta e franquia.

De acordo com a jornalista, o encontro entre o astro, Pat Riley e o dono do Heat, Micky Arison, não foi bem-sucedido. Os problemas permanecem, em um paradoxo interessante: o ala ainda quer sair, enquanto a franquia não encontrou um acordo que lhe agrade.

Além disso, foi dito que o próprio vestiário de Miami estava cansado da novela. Fontes próximas disseram frases como: “os jogadores não sabem como ele vai voltar para o vestiário” e “não queremos que ele volte”.

Enquanto isso, uma fonte próxima ao jogador disse que ele ainda sequer havia começado a tornar as coisas desconfortáveis para o time.

Shelburne falou sobre a complicada relação entre Butler e Riley e o histórico problemático entre eles. Afinal, o jogador também saiu brigado com Chicago Bulls, Philadelphia 76ers e, sobretudo, Minnesota Timberwolves. Enquanto isso, o executivo tem um histórico de brigar com astros em da equipe, como aconteceu por exemplo, com Shaquille O’Neal, LeBron James e Dwyane Wade.

A franquia entende que ambos tentaram. Jimmy Butler não causou problemas internos, mesmo com as notícias de troca, como fez com outros times. Riley deu liberdades ao craques, que outros grandes atletas não tiveram no Heat. Ainda assim, as diferenças pesaram no fim.

Além disso, há mais dois pontos interessantes. O primeiro é que o astro se incomodou com a queda em seu papel em 2024/25. Ele sentiu que o time passou a fazer uma transição de sua liderança para Bam Adebayo e Tyler Herro, enquanto o deixou de lado. De fato, sua “taxa de uso” já era a mais baixa de seus anos em Miami, antes da novela começar.

Butler já estava desconfiado quando não se tornou uma espécie de capitão do time após a saída de Udonis Haslem, que se aposentou após as finais de 2022/23. O papel foi dado a Adebayo. Fato que o incomodou.

Por fim, uma outra fonte próxima citou que Jimmy preferia ser a terceira opção ofensiva de nomes como Kevin Durant e Devin Booker no Phoenix Suns, do que de Herro e Adebayo em Miami. O interesse do camisa 22 em jogar no Arizona é conhecido.

Entrevista quente

Ao longo do dia, o craque não só foi confirmado para o duelo com o Denver Nuggets, como começou a partida de titular. Ele anotou 18 pontos, três rebotes e duas assistências, em atuação onde teve bons momentos, mas certamente não brilhou. Para piorar, a equipe perdeu por 20 pontos para um rival que o venceu na decisão da liga há dois anos.

Após o jogo, ele falou pela primeira vez após a suspensão de sete jogos que levou da franquia. Na ocasião, disse que precisava sentir alegria em jogar basquete e que isso não aconteceria mais em Miami. Questionado sobre qual era a sua alegria após a partida, Butler desabafou.

“Sem comentários. Na verdade, eu sei que muita coisa tem sido dita por muitas pessoas, enquanto eu estou quieto. Então, eu apenas vou deixar que elas continuem falando como se soubessem de tudo, como se tivessem todas as respostas. O que posso dizer é que mais cedo ou mais tarde, a verdade vai vir à tona. Mas até lá, vou deixar que falem”, disparou.

Depois, perguntaram a ele sobre como seria o futuro caso ele não seja trocado na trade deadline. O ala exaltou seus companheiros, mas não deixou de dar algumas indiretas.

“Acho que estamos com muitos ‘e se?’ aqui não? Mas, tudo bem. O que posso dizer é que é bom sair e jogar, poder competir com esses caras. Eu sei que todo mundo fala e ouve muitas coisas, mas eu não tenho problema nenhum com eles. São legais, são meus amigos, eu gosto de estar com eles. Então, minha rixa não é aqui, nunca foi e nunca será com eles. Mas sim, eu estarei pronto para jogar nesse caso”, concluiu.

Dobrando a aposta

Em aparição no SportsCenter, programa da ESPN, Shams Charania voltou a falar sobre o tema. O principal insider da NBA foi quem trouxe a história originalmente e até a bancou a versão do agente do jogador. De acordo com jornalista, apesar do retorno, as coisas não mudaram em relação a uma troca de Jimmy Butler, e continuaremos a ver mais notícias sobre isso.

“Apesar de tudo, o que posso dizer é que nada mudou entre ele e a franquia. A relação entre Butler e Riley não pode ser consertada nesse meio tempo. Então, ele segue querendo sair. Na verdade, o que eu ouvi foi que ele dobrou a aposta em relação a isso em sua reunião com Micky Arison”, afirmou o jornalista.

Assim como já havia sido dito por Shelburne, Charania também segue bancando que o retorno do jogador não é um sinal de que ele quer ficar em Miami.

E os rumores?

A situação com o Phoenix Suns segue difícil. A franquia tem interesse, Butler também, mas o Heat não. A procura por um terceiro time que facilite o negócio entre eles segue a todo vapor, mas não há muita tração sobre qualquer interesse em Bradley Beal no mercado.

A última atualização sobre isso veio de Brian Windhorst, da ESPN. O jornalista revelou que o time do Arizona tem negociado sua valiosa escolha de primeira rodada em 2031 ao redor de toda a liga, a procura de times que facilitem o acordo. Vale lembrar, aliás, que essa é a última escolha negociável do Suns.

Uma dessas equipes pode ser o Toronto Raptors. A franquia do Canadá tem mais de US$40 milhões em salários para negociar em trocas. São os casos de Bruce Brown, Chris Boucher e Kelly Olynyk. De acordo com Doug Smith, do portal Toronto Star, a equipe está de olho na possibilidade de participar do acordo.

O Milwaukee Bucks, enquanto isso, tem surgido como uma espécie de “azarão” na novela. Existem notícias antigas que dizem que o próprio ala deixou claro que não quer jogar lá, mas a franquia ainda mantém algum interesse. De acordo com Brett Siegel, do portal ClutchPoints, Khris Middleton poderia ser uma moeda de troca para o Heat. Entretanto, o negócio é considerado improvável.

Por fim, equipes como Golden State Warriors, Houston Rockets e Dallas Mavericks, que já foram citadas em alguns rumores, não devem fazer troca por Butler. Então, isso tem limitado as opções de Miami.

Notas

Algumas notícias menores também saíram nos últimos dias em relação a Jimmy Butler e seus boatos de troca. Em algum momento, Miami citou que constantes voos particulares solicitados pelo camisa 22, foram um incômodo dentro da franquia.

De acordo com o jornalista Chris Haynes, todos esses voos foram em decorrência da doença do pai do craque, que faleceu na temporada passada. Portanto, tudo era para visitar o parente que estava nos últimos meses de vida. Aliás, o astro só revelou a morte do pai no documentário da Netflix, “The Starting Five”.

Jake Fischer, da plataforma Substack, também contou que Butler sentiu muito a ausência de alguns de seus principais amigos no vestiário. Por exemplo, Max Strus (Cleveland Cavaliers), Gabe Vincent (Los Angeles Lakers) e Caleb Martin (Philadelphia 76ers). Todos eles eram considerados vitais para o sucesso do time e para o foco do astro com a franquia.

Por fim, a falta de contratações. Segundo o site The Athletic, Butler ficou bravo com as poucas negociações. Sobretudo, na última offseason. Enquanto “perdeu” Damian Lillard para o Bucks, o Heat ainda viu o Boston Celtics contratar Kristaps Porzingis e Jrue Holiday.

Miami, por outro lado, tentou obter ajuda apenas para a profundidade do elenco. Chegaram nomes como Josh Richardson e Thomas Bryant. Assim, a estrela sentiu que teria que fazer o “impossível” para que a franquia chegasse à final novamente. No fim, eliminação na primeira rodada de 2023/24 foi o resultado final.

