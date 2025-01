A troca que tirará Jimmy Butler do Miami Heat parece questão de tempo. Embora o jogador esteja há anos na franquia, levando-a para duas finais da NBA, a história parece estar perto do fim. Isso porque o astro já pediu pra ser trocado e atualmente está suspenso da equipe. Um dos motivos para o seu pedido, de acordo com James Jackson, do site The Athletic, é a insatisfação com os recentes atletas contratados.

“Há frustrações com outros concorrentes sendo mais agressivos”, disse o jornalista. “O Boston Celtics trouxe Kristaps Porzingis e Jrue Holiday, o Milwaukee Bucks trouxe Damian Lillard. Então, tudo isso deixou Butler decepcionado”.

“O ano passado pareceu marcar um ponto de virada crucial, com Miami trazendo Thomas Bryant e Josh Richardson para reforçar o elenco, o que deixou Butler com a sensação de que teria que ‘fazer o impossível de novo”, completou.

Publicidade

Além disso, a situação entre Butler e Miami, em especial com o presidente Pat Riley, parece perdida. No entanto, para o jogador sair, ele precisaria de um destino. E há vários impedimentos contratuais para encontrar um novo time para Butler.

Leia mais!

Primeiro, seu contrato expirante indica que Butler pode decidir não reassinar com seu novo time. Então, equipes se sentem desencorajadas a fazer o movimento e ter o craque só por esse restante de temporada. Entretanto, na mesma moeda, Miami se sente pressionado a trocá-lo logo, já que Butler declarou que não irá assinar um novo acordo com o Heat. Enquanto isso, a franquia não quer perdê-lo de graça.

Publicidade

Tudo isso cria uma situação curiosa. Enquanto isso, o camisa 23 teria o Phoenix Suns como seu destino preferido. Atuar ao lado de Kevin Durant e Devin Booker seria um dos objetivos do craque. O time do Arizona, por sua vez, tem Bradley Beal com um contrato de mais de US$50 milhões e uma clausula de não troca, o que torna difícil abrir espaço salarial para Butler.

Suspensão

Butler oficializou seu desejo de ser trocado por meio de uma coletiva de imprensa.

“O que eu quero ver acontecer? Quero ter minha alegria de jogar basquete de volta. Onde vai acontecer? Não sei, mas vamos descobrir isso em breve. Mas, provavelmente, não posso ter isso aqui”, disse Jimmy Butler. “Eu estou feliz aqui (em Miami), mas fora das quadras. Então, quero voltar a ser dominante e ajudar meu time a vencer. Mas não estou conseguindo fazer isso”, relatou.

Publicidade

No dia seguinte, o Heat tomou a decisão de suspender o astro por sete jogos. No comunicado, a franquia disse. “Por meio de suas ações e declarações, ele demonstrou que não quer mais fazer parte desta equipe. Desse modo, ouviremos ofertas”.

Agora, o jogador e equipe tentam resolver a situação, brigando contra o relógio. Afinal, a data limite para fazer uma troca na NBA é dia 6 de fevereiro, e Jimmy Butler e o Heat esperam começar o dia 7 separados.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA