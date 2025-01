NBA: Site indica opções de troca para o Lakers

Um dos times mais envolvidos em rumores e opções de troca até a trade deadline da NBA é o Los Angeles Lakers. A equipe, embora esteja subindo na tabela, ainda parece querer mais peças para o restante da atual campanha. Por isso, o portal Fadeaway World listou cinco nomes que podem fortalecer o a franquia da Califórnia para brigar na Conferência Oeste.

Então, confira os cenários sugeridos pelo site.

Toronto Raptors

Lakers recebe: Kelly Olynyk, Davion Mitchell, escolha de primeira rodada de 2030

Raptors recebe: Rui Hachimura, Christian Wood

Aqui, Los Angeles espaçaria a quadra com Olynyk, que arremessa 44% de três pontos. Além disso, Davion Mitchell traz defesa de perímetro, sendo um dos melhores da liga no quesito. Embora perder Hachimura, peça vital da rotação, seja ruim, o que vem de volta faria compensar.

Já Wood, nem mesmo joga muito. O jogador, aliás, deve sair caso hajam trocas no Lakers. A escolha de 2030, porém, vem sendo protegida há vários anos, com Rob Pelinka não envolvendo-a em trocas. Contudo, caso queira ficar mais forte, Los Angeles terá que usar de tudo que tem.

Charlotte Hornets

Lakers recebe: Nick Richards

Hornets recebe: Jalen Hood-Schifino, Jaxson Hayes, escolha de segunda rodada de 2025

Aqui, o Lakers acabaria sua procura por um pivô ao adquirir Nick Richards dos Hornets em troca de Jalen Hood-Schifino, Jaxson Hayes e uma escolha de segunda rodada. Richards tem médias de 9.2 pontos por jogo, com 7.7 rebotes, e é um bom protetor de aro.

Ao adquirir um pivô, Los Angeles deixa as rotações mais flexíbeis, com Anthony Davis atuando como ala-pivô, sua posição preferida. Embora Hood-Schifino e Hayes tenham potencial, ambos não estão bem. Então, a energia, defesa e contrato acessível de Richards o tornam uma peça valiosa na rotação.

Leia mais!

Chicago Bulls

Lakers recebe: Ayo Donsunmu, Torrey Craig

Bulls recebe: Gabe Vincent, escolha de primeira rodada de 2029

Dosunmu, com médias de 12.6 pontos e 4.8 assistências por jogo, oferece criação de jogadas e defesa. Enquanto isso, Craig traz experiência, defesa e boa porcentagem de três (42.9% nesta temporada). Gabe Vincent tem sido uma peça nula desde que chegou ao Lakers, e trocá-lo faria bem tanto para a equipe quanto para o jogador.

Apesar de perder uma futura escolha de primeira rodada não ser o ideal, Dosunmu e Craig trazem ao Lakers aspectos vitais para competir no Oeste.

Brooklyn Nets

Lakers recebe: Day’Ron Sharpe

Nets recebe: Jalen-Hood Schifino, Cam Reddish, escolha de segunda rodada de 2025

Ademais, Sharpe, com médias de 7.3 pontos e seis rebotes por jogo, oferece rebotes, proteção de aro e potencial no pick-and-roll, o que o Lakers busca num pivô. Com apenas 23 anos, ele é uma peça valiosa a curto e longo prazo, podendo ser o dono da posição por muito tempo. Além disso, Reddish e Hood-Schifino são peças boas para enviar em troca, já que nem mesmo jogam tanto.

Portland Trail Blazers

Lakers recebe: Robert Williams

Blazers recebe: Jarred Vanderbilt, Cam Reddish

O Lakers pode trocar Jarred Vanderbilt e Cam Reddish por Robert Williams, um protetor de aro, com médias de 6.6 pontos, cinco rebotes e 1.7 bloqueios. A defesa e a experiência nos playoffs de Williams o tornam uma peça ideal para LeBron e Davis. Assim, AD poderia focar na pontuação e na defesa de perímetro.

Embora Vanderbilt seja bom na defesa, seu jogo ofensivo não condiz. Já Reddish, também não é confiável nesse lado da quadra. Apesar das lesões de Williams, seu potencial como protetor de aro a faz dessa uma troca de alto retorno. Ou seja, sendo uma das boas opções de troca para o Lakers ir atrás do título da NBA.

