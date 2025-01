NBA: Times fazem mudanças antes da trade deadline

A trade deadline da NBA vem aí, mas alguns times tentam uma “fórmula caseira” antes de desistirem de vez de certos jogadores. Muitas vezes, no entanto, fazem isso porque simplesmente não vão conseguir troca alguma. Outros, sequer vão tentar. Então, antes de irem ao mercado, vão para uma última tentativa.

No Sacramento Kings, por exemplo, a estratégia foi demitir o técnico Mike Brown meses após sua extensão. Não estava funcionando. Doug Christie assumiu e foram cinco vitórias consecutivas. Imediatamente, os rumores de troca envolvendo seus principais jogadores simplesmente acabaram. Ninguém fala mais de times da NBA com interesse em De’Aaron Fox na trade deadline.

Vitórias possuem um peso incrível, né? De forma milagrosa, tudo fica bem.

Nesta sexta-feira, entretanto, o Kings tem um jogo difícil diante do Boston Celtics, os atuais campeões da NBA.

O Minnesota Timberwolves também passou por mudança, mas apenas no quinteto titular. O veterano Mike Conley foi para o banco, enquanto Donte DiVincenzo virou titular.

Pode ser para tentar mudar as coisas, mas ainda para aumentar um eventual valor de troca. Por que não? Afinal, se existe alguma conversa com outros times da NBA com algum interesse no jogador para a trade deadline, uma titularidade repentina não chega a ser uma surpresa.

Já aconteceu antes, pode acontecer agora. E, de novo, tem chances de ser algo para “chacoalhar” o time.

No Milwaukee Bucks, por exemplo, Khris Middleton perdeu posição para Taurean Prince. Enquanto o time vinha de quatro derrotas (duas para o Brooklyn Nets) em cinco jogos, a ideia do técnico Doc Rivers foi deixa com que ele recupere seu ritmo sem pressa alguma.

Bradley Beal foi para o banco no Phoenix Suns, enquanto o time tenta ir para a zona do play-in no Oeste. Após o Suns ficar entre os primeiros no início da temporada, a equipe sofreu muito com contusões. Mas a ida para a reserva poderia, ainda, ter outro significado.

O Suns quer uma troca por Jimmy Butler, mas só consegue, na teoria, se envolver Beal no negócio. No entanto, o agente do jogador de Phoenix negou que ele abriria mão de uma cláusula de seu contrato, a de veto.

Agora, poucos jogadores surpreenderam tanto quanto o brasileiro Gui Santos. Apesar de ficar no fundo do banco do Golden State Warriors por toda a temporada, ele apareceu na rotação contra o Detroit Pistons e foi muito bem. Fez um de seus melhores jogos da carreira. Pode ser por conta das ausências de Andrew Wiggins e Jonathan Kuminga, mas seu nome já apareceu em rumores de troca.

Assim como em outros casos, Gui Santos pode apenas estar recebendo uma chance de aparecer e mostrar o que sabe fazer. Então, se continuar indo bem, vai seguir tendo oportunidades.

Times em tank fazem “peneiras” durante a temporada

Não que o Warriors seja um, mas alguns jogadores aparecem assim. Quem não se lembra de Jeremy Lin? Outro jogador do New York Knicks a fazer isso foi John Starks. Existem vários exemplos que acabam fazendo a diferença no futuro.

A G League existe para isso.

Enquanto times com a ideia de brigarem pelos playoffs estudam estratégias para a trade deadline da NBA, outros sabem que serão “vendedores”. Ou seja, vão abrir mão de jogadores por escolhas de Draft.

É assim todos os anos.

