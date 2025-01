Após derrotas, Bucks tira Khris Middleton do time titular

Doc Rivers surpreendeu ao tirar Khris Middleton do time titular do Milwaukee Bucks. A mudança foi uma reação às atuações ruins nas derrotas para Brooklyn Nets e Portland Trail Blazers. Desse modo, ele deu lugar a Taurean Prince na vitória diante do San Antonio Spurs, na quarta-feira (8).

Middleton marcou somente oito pontos no duelo contra o Spurs. Um número abaixo dos 12.8 pontos na temporada, sendo a segunda menor marca de sua carreira. O substituto Prince, por sua vez, somou somente três pontos. Porém, o impacto na defesa foi superior ao do camisa 22, com o time texano limitado a 105 pontos.

Os números modestos de Middleton e ida ao banco passam pelas lesões que ele teve no passado. Ainda esta temporada, por exemplo, ele perdeu diversas partidas por cirurgias nos dois tornozelos. Os processos, desse modo, impactaram na capacidade do ala-armador de se mover na defesa e ser explosivo no ataque.

As dificuldades foram usadas como justificativa para Rivers tirar Khris Middleton do time titular do Bucks. De acordo com o técnico, a ideia é diminuir o volume do jogador em quadra, para que ele possa se recuperar e retomar o alto nível.

“Ele não melhorou ao ponto que ele quer ou que nós queremos. Então, precisamos monitorar isso. Estamos reduzindo seus minutos um pouco e tentando garantir que ele consiga superar essa situação”, explicou Rivers, após a vitória sobre o Spurs.

Embora a ideia seja essa, a decisão sinaliza o fim de uma era no Bucks. Middleton, afinal, se consolidou como um dos ídolos recentes da franquia, sendo importante na conquista do título em 2021. Porém, o histórico de lesões o prejudicou ano após ano, sem permitir mais de 60 partidas nas últimas duas campanhas.

Enquanto isso, o Bucks sente um prejuízo ofensivo. Em seu auge, por exemplo, o ala-armador era capaz de entregar média de 20 pontos por jogo. Hoje em dia, o elenco depende ainda mais de Giannis Antetokounmpo, com 31.3 pontos, e Damian Lillard, com 24.8 pontos.

Ainda assim, Rivers acredita no potencial da sua equipe. Em especial, após a conquista da Copa NBA. Na ocasião, ele reforçou a qualidade do seu elenco e fez uma afirmação ousada sobre a força do time no Leste.

“A NBA já sabe que somos um bom time de basquete. E, sobretudo, a gente acredita que podemos vencer qualquer um. Se os outros times sabem disso, eu não sei. Mas, para ser sincero, não me importo também. Tudo o que importa é o nosso trabalho e aquilo que sabemos. Pois o nosso sucesso, no fim das contas, só depende de nós mesmos”, cravou o técnico.

