Ex-jogador do Bulls relembra rivalidade com LeBron James: “Arrogante”

A rivalidade entre o ex-jogador Joakim Noah com LeBron James, enquanto estava no Chicago Bulls, foi uma das mais quentes da liga na época. A história entre os dois esteve presente e tanto quando o astro defendeu o Miami Heat, quanto no Cleveland Cavaliers. Então, o francês revelou detalhes da rixa com um dos maiores nomes da história da NBA.

O especialista defensivo não falou que as coisas eram pessoais no começo. Mas o grande motivo da escalada das tensões entre eles era claro: LeBron James era arrogante. Ele revelou o seu lado da história ao ser convidado ao podcast Out The Mud.

“Eu sei que ele era o melhor jogador do mundo, mas ele também era muito arrogante e um ator. Então, as vezes ele valorizava as coisas quando eu o marcava. Porém, quando ele estava ganhando por 20 pontos, ficava dançando na quadra, ficava cobrando lances livres com a mão esquerda. Não é o tipo de atitude que você vai comprar como competidor”, disparou.

As provocações de James e o fogo competitivo de Noah tornavam as interações entre os dois sempre tensas. Entre provocações, empurrões e muitas farpas, o pivô era um dos adversários mais hostis para LeBron.

Por outro lado, o retrospecto quase sempre favoreceu o camisa 23. Na temporada regular o cenário era até equilibrado. Mas ao fim da carreira de Noah, James o venceu 16 de 31 partidas. Mas é na pós-temporada que o desequilíbrio se tornava maior.

O astro, que atualmente está no Los Angeles Lakers, foi uma verdadeira “pedra no sapato” de Chicago na busca por um sétimo título. O primeiro encontro foi ainda na primeira passagem do astro por Cleveland, na primeira rodada dos playoffs de 2010. LeBron James e o Cavaliers levaram a melhor sobre o ex-jogador do Bulls em cinco partidas.

No ano seguinte, com o ala já em Miami, o maior dos encontros. Enquanto o supertrio do Heat que ainda tinha Dwyane Wade e Chris Bosh começava sua parceria, o Bulls viu a ascensão de Derrick Rose como MVP. Mas na final de conferência de 2011, a equipe da Flórida levou a melhor em cinco jogos. Dois anos depois, novo encontro e nova vitória de James, novamente em cinco jogos na segunda rodada.

Por fim, um duelo final em 2016, com o camisa 23 já de volta a Cleveland. Na série mais disputada entre eles, e que foi marcada por um arremesso decisivo de Rose e James, o Cavaliers levou a melhor em seis jogos e avançou às finais do Leste.

Noah deixou claro que o histórico de derrotas para LeBron na pós-temporada também o incomodava ainda mais.

“Eu perdi para ele quatro vezes nos playoffs. Então, ninguém vai achar isso divertido, certo? Eu nunca quis que algo ruim acontecesse com ele, sou apenas um competidor. Todos os anos você está ficando perto, e sabe que tem que vencê-lo. Então, veio daí”, concluiu.

Apesar disso, em outra fala recente, Noah fez raros elogios a LeBron, falando sobre o quão incrível tem sido sua forma mesmo aos 40 anos.

