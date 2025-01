Anthony Edwards pediu conselho a Michael Jordan

Já imaginou uma conversa entre Anthony Edwards e Michael Jordan com o jovem astro pedindo conselhos ao maior de todos os tempos? Bem, isso aconteceu recentemente, com o craque do Minnesota Timberwolves indo conversar com o icônico ex-jogador do Chicago Bulls. Vivendo um ano incrível em termos de produção, o camisa 5 ainda quer encontrar maneiras de produzir mais.

Uma coisa tem frustrado Edwards em 2024/25: as constantes dobras de marcação. O comentarista do canal ESPN, Mark Jones, falou sobre isso e revelou a conversa de ambos no meio da transmissão de Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets, no último sábado.

“Uma pessoa do circulo de contato de Anthony Edwards, me revelou que ele entrou em contato com Michael Jordan há umas três semanas. Ele pediu alguns conselhos, sobretudo, sobre como lidar com dobras de marcação e coisas novas que ele tem visto das defesas nesse ano. A verdade é que ele está muito frustrado com essas questões, e assim, tentando melhorar a forma como lida com isso”, afirmou Jones.

O camisa 5 já falou sobre isso ao longo da temporada. Em uma entrevista ao jornalista Jon Krawczynski, setorista da franquia para o portal The Athletic, a estrela falou sobre como essa abordagem das defesas o incomoda.

“É difícil, porque tenho 23 anos, sabe? Eu não quero só sair por aí e ficar passando a bola o tempo todo, quero chegar aos meus lugares na quadra. Mas do jeito que estão me defendendo nesse ano, eu tenho que fazer isso. No fim, não é muito prazeroso, mas é o que precisa ser feito para o time”, desabafou.

O Timberwolves trocou o outro grande foco ofensivo da franquia nos últimos anos, ao negociar Karl-Anthony Towns para o New York Knicks por Julius Randle e Donte DiVincenzo. Com a saída do pivô, a pressão no astro aumentou muito, com uma responsabilidade ainda maior de pontuar e abrir espaços para o time com sua gravidade no ataque.

Randle tem 18.9 pontos, 7.3 rebotes e 4.6 assistências, mas tem eficiência baixa com 32.7% do perímetro. Além disso, DiVincenzo demorou a embalar e quando conseguiu, se lesionou. O time também teve uma queda no papel de Mike Conley, que só tem sido titular nas últimas partidas, justamente pela contusão de DiVincenzo.

Ou seja, as responsabilidades de pontuação e criação aumentaram para o jovem craque. Um grande ponto de evolução aparece nas bolas triplas. Edwards teve 35.7% na última campanha, com 6.7 tentativas por jogo. A eficiência e o volume aumentaram em 2024/25. Afinal, ele tem 42.5% em 9.8 tentativas por partida.

Aliás, para se ter uma noção do quão isso é grande, apenas outros três jogadores tiveram médias de mais de 40% de eficiência nas bolas de três, com pelo menos nove tentativas. Os nomes são: Stephen Curry, Damian Lillard e Klay Thompson.

Então, suas médias aumentaram nesse ano, e a necessidade da franquia também, enquanto o camisa 5 tenta lidar melhor com a maior atenção defensiva que recebe.

