Scottie Pippen: “Sem mim, Michael Jordan teria só três títulos”

Michael Jordan e Scottie Pippen formaram uma das maiores duplas da história da NBA. Juntos, eles lideraram o Chicago Bulls a seis títulos durante os anos 1990. No entanto, hoje em dia, declarações polêmicas do ex-camisa 33 dão lugar ao que no passado foi uma parceria. A mais recente aconteceu durante o PBD Podcast, de Patrick Bet-David.

Durante o bate-papo, Bet-David deu cenários de “e se” a Pippen. Neste caso, ele questionou ao ídolo do Bulls como seria sua carreira na NBA sem Jordan. Em contrapartida, teria outros companheiros, como Dominique Wilkins ou Clyde Drexler. Em todas as respostas, o camisa 33 foi direto: “eu ainda ganharia meus seis títulos”.

Já em relação a Michael Jordan, no entanto, Scottie Pippen limitou o sucesso. Afinal, projetou que o camisa 23 a somente três títulos sem ele.

“Talvez, ele estaria em algum lugar com LeBron James. Dois ou três títulos. Sinto que eu ganharia meus seis”, afirmou Pippen. “[Jordan, Horace Grant…] não poderiam me parar. Quem conseguiria me parar?”, acrescentou o ex-jogador.

David, então, deu novos cenários. Na proposta, ele adicionou Charles Barkley como parceiro de Jordan. Pippen, enquanto isso, teria Drexler ao seu lado. Porém, mais uma vez, o multicampeão pelo Bulls resolveu destacar seus talentos, em vez dos de MJ.

“Barkley era uma fera. No entanto, acho que eu e Drexler poderíamos vencer. Não sei se Michael seria capaz de manter o controle sobre Charles. Não sei se ele conseguiria segurá-lo. Portanto, ainda gosto das minhas chances”, completou Pippen.

É claro que tudo não passou de uma brincadeira. Não é possível voltar no tempo para saber quem ganharia mais títulos. Pippen, entretanto, deixou claro que enxerga grande papel nos títulos vencidos por Jordan no Bulls. Sem ele, a crença é de que as coisas seriam diferentes.

Os comentários, além disso, se somam a diversos outros ontem Pippen ‘desvaloriza’ Jordan. Desde o documentário The Last Dance, o camisa 33 tem sido crítico ao ex-companheiro, por ter achado que a produção traçou um cenário irreal, onde a lenda da NBA era “colocada em um pedestal”, enquanto seus colegas de equipe eram objetos secundários.

Assim, ele já chegou a listar LeBron James como GOAT da NBA, em vez de Jordan. Da mesma forma, em seu livro, chegou a afirmar que o camisa 23 “estragou o basquete” durante os anos 1980 e 1990.

