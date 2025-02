NBA: Warriors disponibiliza armador para troca

Com a trade deadline da NBA chegando ao fim, o Golden State Warriors estaria pronto para enviar o armador Dennis Schroder em troca. Isso porque o alemão completa, nesta quarta-feira, dois meses que chegou ao time. De acordo com as regras da liga, ele pode sair em uma negociação agregada a partir deste dia 5.

Enquanto isso, o Warriors se prepara para fazer uma troca por um astro. Nos últimos dias, o time californiano apareceu em diversos rumores. Kevin Durant, do Phoenix Suns, tornou-se o principal alvo. Além dele, nomes como Zion Williamson, LaMelo Ball e Brandon Ingram surgiram nos boatos. Por outro lado, Jimmy Butler foi descartado.

Butler teria “olhos” apenas para o Suns, apesar de o jornalista Chris Haynes informar que nenhum time teria pedido ao Miami Heat para conversar com o jogador. Aliás, Haynes diz que o Heat e o staff do jogador estariam abertos para uma conversa com uma nova equipe.

De qualquer forma, para que o Warriors consiga uma troca até a trade deadline da NBA, é quase impossível não enviar o armador. Aliás, foi pensando nisso que o time fez a negociação com o Brooklyn Nets no dia 5 de dezembro. Assim, seria possível envolver o atleta até a data limite.

Mas o Warriors ainda analisa outras opções de troca no mercado. Se Kevin Durant é o alvo, o time quer entender se o Suns vai mesmo fechar o negócio. De acordo com Haynes, Butler poderia ir ao time de Phoenix mesmo caso Durant saia.

Enquanto isso, o Suns mudou o status de Durant para o jogo desta quarta-feira. Até então, o astro estava liberado para enfrentar o Oklahoma City Thunder. Agora, ele aparece como dúvida. Pode ser sinal de que a troca está muito próxima de acontecer ou, simplesmente, uma lesão.

Quanto ao armador Dennis Schroder, ele pode ir em troca para qualquer time que estiver na negociação. É muito provável, aliás, que não seja simples, de um para outro. Por fim, é necessário que o Warriors envie alguns jogadores jovens e escolhas de Draft para ter Durant.

Schroder, de 31 anos, chegou ao Warriors para ser o substituto de De’Anthony Melton, contratação para a temporada 2024/25 da NBA. Melton sofreu lesão logo no início da campanha e está fora do resto do ano. No entanto, o alemão não rendeu como o técnico Steve Kerr gostaria. Nos últimos sete jogos, ele ficou no banco em seis deles. Só foi titular quando Stephen Curry não atuou.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

