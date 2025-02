Warriors tentar montar trio histórico com Curry, LeBron e Durant

O motivo é a urgência. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a direção do Golden State Warriors está ligando para saber da disponibilidade de vários astros da NBA. O Warriors tenta dar a Stephen Curry o que ele quer: LeBron James e Kevin Durant até a próxima quinta-feira. Não é uma tarefa fácil, no entanto.

Mike Dunleavy Jr, GM do Warriors, está “desesperado”, segundo Anthony Slater, do The Athletic. Dunleavy quer fazer com que o time consiga ao menos um astro como Paul George, além de Durant e LeBron. Mas as diretorias dos outros times já sabem disso e devem dificultar seu trabalho.

O ponto principal é que Curry já falou sobre jogar ao lado de LeBron e Durant mais uma vez antes de se aposentar no Warriors. O trio jogou junto e foi medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris. Então, Dunleavy tenta cumprir os desejos do principal jogador na história da franquia.

Publicidade

Mas montar um trio assim, no meio da temporada, é uma tarefa quase impossível. Na teoria e na prática, pois o Warriors teria de abrir mão de vários jogadores para rodear Curry de astros.

Se convencer LeBron James a sair do Los Angeles Lakers é difícil hoje, a direção aposta na falta de comunicação entre Rob Pelinka (GM do Lakers) e o astro. James não sabia que a troca por Luka Doncic iria acontecer. Então, o Warriors voltou a entrar em contato com o time de Los Angeles. Vale lembrar que há um ano, Golden State tentou troca pelo quatro vezes MVP.

Publicidade

Leia mais

Por outro lado, a situação de Durant não é tão impossível quanto antes, já que o Phoenix Suns vem em baixa e o astro gosta do Warriors. Afinal, pelo time de San Francisco, ele venceu seus dois títulos da carreira.

Nos últimos dias, o Suns estaria não só ouvindo propostas pelo ala. O time está empenhado em conversar com outras franquias, enquanto o Warriors já foi atrás de Durant. Mas deve encontrar concorrência, no fim das contas.

Phoenix queria Jimmy Butler, mas precisava que Bradley Beal abrisse mão de veto para trocas. Tudo deixa a situação inviável, pois o Suns não pode agregar salários para uma negociação. Isso porque o time está acima do segundo nível de multas na NBA. De acordo com as regras do novo CBA (acordo coletivo de trabalho), equipes assim perdem vários benefícios.

Publicidade

O Suns perdeu os últimos dois jogos para o Portland Trail Blazers, um dos piores times na classificação do Oeste. Apesar de o Blazers vencer oito dos últimos nove, a equipe não tem elenco para competir por playoffs.

Então, o Warriors quer aproveitar o momento ruim do Suns para tentar repetir a dupla com Curry e Durant.

Troca por Durant?

Para o Golden State Warriors conseguir um negócio envolvendo Kevin Durant, não chega a ser impossível. Longe disso, aliás. Mas tem de convencer Phoenix que do atual elenco, o time não consegue extrair mais nada. Além disso, o Suns é a franquia que mais paga multas na NBA. Do que adiantaria ser tão caro se não vence um dos piores do Oeste?

Publicidade

No momento, o Suns é o décimo na conferência. Ou seja, no limite do play-in.

Se envolver Draymond Green, Andrew Wiggins e Lindy Waters, por exemplo, o Warriors pode conseguir a troca por Durant. Financeiramente, é possível. O problema é que Green tem mais dois anos garantidos de contrato, enquanto Wiggins tem um e uma opção de US$30.1 milhões em 2026/27.

Publicidade

Mas o Suns, provavelmente, gostaria de receber Jonathan Kuminga, que ganha US$7.6 milhões em acordo expirante.

O Warriors deve envolver escolhas de Draft para qualquer troca por Durant.

Troca por LeBron?

LeBron James é um caso mais difícil para o Warriors, mas não impossível. A direção tem de convencer, antes de tudo, o próprio astro. Isso porque James possui cláusula de veto.

Publicidade

Financeiramente, é impossível o Warriors conseguir ter Curry, Durant e LeBron no mesmo time hoje. Mas pode acontecer na offseason, quando James tem o direito de abrir mão de sua opção contratual.

De acordo com Jake Fischer, do Substack, a ideia de Dunleavy é fazer Curry se aposentar com mais um título. De preferência, ao lado de seus amigos.

Mas tudo isso esbarra no fato de que LeBron já disse várias vezes que não quer sair do Lakers e já vetou a troca para o Warriors na última temporada. James, que jamais foi trocado na carreira, teria o desejo de seguir assim.

Publicidade

No entanto, como agente livre, ele pode receber um valor bem menor. Assim, o Warriors teria a chance de contar com Curry, LeBron e Durant por um ou dois anos, antes que todos deixem o basquete.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA