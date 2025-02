Warriors estaria atrás de troca por LeBron James

De acordo com o jornalista Jake Fischer, do Substack, o Golden State Warriors estaria indo atrás de LeBron James por uma troca até a próxima quinta-feira (6). Desejo antigo do time de San Francisco, LeBron está cada vez mais perto de sua aposentadoria, mas ainda rende como um astro de elite. O Warriors, por outro lado, apostaria na vontade de Stephen Curry de jogar ao lado de James. E seria mútuo.

E ainda tem o fato de o Lakers ter feito troca envolvendo Anthony Davis na madrugada de domingo, o que teria deixado LeBron “confuso”. James não foi avisado pela direção que o time estava fazendo o negócio por Luka Doncic.

Apesar de LeBron James gostar muito de Doncic, os rumores de uma nova tentativa do Warriors em fazer troca pelo quatro vezes MVP aumentou muito. Então, Fischer analisa que pode acontecer.

Vale lembrar que o Warriors tentou troca pelo astro há um ano. No entanto, James e seu agente rejeitaram a proposta. A ideia de que LeBron saísse de um time em negociação no meio de uma temporada não agrada seu staff. Até porque ele jamais foi trocado desde que chegou à NBA, mas ainda tem outro ponto: o Lakers seria o seu último time na liga.

LeBron falou sobre isso diversas vezes, inclusive em rumores de troca. Ele deixou claro que seu objetivo era tentar mais um título pelo Lakers antes de se aposentar. Além disso, o time cumpriu seu desejo de jogar ao lado de Bronny, seu filho.

Mas o que vem saindo de notícias sobre o futuro do Lakers pode fazer LeBron James mudar de ideia. Afinal, Doncic chegou para ser seu substituto em um futuro próximo. Não de Davis.

Enquanto isso, o esloveno receberia o status de “principal jogador do Lakers”. Seria o bastante para LeBron James aceitar uma troca para o Warriors?

Como a trade deadline está muito próxima (dia 6 de fevereiro), LeBron teria pouco tempo para pensar em uma saída. Ao mesmo tempo, James tem gratidão ao Lakers e quer entender quem é o “número 1” ali. É um fato que ainda não está claro.

E ainda tem o peso de Luka Doncic e as informações que começam a sair sobre seus problemas no Mavs.

“Enquanto escrevo, LeBron James não mostrou nenhuma indicação de que está pronto para abrir mão da cláusula de veto em troca”, disse Fischer. “No entanto, alguns times, como Golden State Warriors, que procuraram o Lakers para saber se algo pode mudar entre agora e a trade deadline de quinta-feira”.

Mais uma vez, é um rumor de que o Warriors e outros times teriam ido atrás do Lakers por LeBron. Pode ser real, enquanto o time de San Francisco tenta se mexer até o prazo final de trocas.

Stephen Curry e LeBron James

Não é de hoje de Curry e James falam sobre uma eventual parceria. Jogaram juntos nas Olimpíadas, enquanto citaram o fato mais de uma vez. Os dois são da mesma cidade (Akron, Ohio), enquanto o jogador do Warriors confirmou que tinha um poster de LeBron em seu quarto quando criança.

Ou seja, além de respeito mútuo, existe amizade e o desejo de estarem juntos em um time. No entanto, Curry não quer deixar o Warriors e James vem dizendo que não pretende sair do Lakers.

Mas o fato ganha mais repercussão quando Shams Charania fala sobre o assunto. De acordo com o principal repórter da ESPN, a direção do Warriors voltou a conversar com a do Lakers.

“O Warriors está ligando atrás de astros da NBA por troca e isso inclui LeBron James”, disse Charania.

Pode não ter nada de concreto, mas é fato que Golden State está tentando lutar pelo título.

