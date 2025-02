Boletim de rumores e trocas da NBA (03/02/2025)

Bem-vindo à edição de 03 de fevereiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Rockets e VanVleet têm interesse em extensão de contrato

O jovem elenco do Houston Rockets é uma das surpresas positivas da atual temporada. E, por isso, os texanos já começam a planejar na manutenção desse grupo. Não só dos talentos em longo prazo, mas também dos veteranos e referências do time. O primeiro deles é o armador Fred VanVleet. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, as partes têm interesse em uma extensão de vínculo.

“Várias fontes me confirmaram que há interesse mútuo na permanência de Fred como armador titular da equipe. Os dois lados, a princípio, estão motivados a negociarem o alongamento. A tendência é que Houston decline a cláusula no contrato do jogador e, logo em seguida, negocie um novo contrato”, explicou o repórter. O próximo ano do acordo de VanVleet é uma opção do Rockets, com salário de US$44,9 milhões.

Suns “blinda” calouro Ryan Dunn em discussões de trocas

O Phoenix Suns está ativo no mercado, em particular, tentando viabilizar uma troca por Jimmy Butler. Mas a franquia não está disposta a adquirir o astro do Miami Heat a todo custo. Por mais que queira o reforço, o time não vai liberar o seu principal jovem valor para isso. De acordo com Evan Sidery, da revista Forbes, a equipe já descartou incluir Ryan Dunn em qualquer negócio.

O ala de 22 anos foi selecionado na 28a posição do último draft e se tornou um sucesso imediato no Suns. A sua versatilidade defensiva e entrega em quadra, aliás, já o levou ao quinteto titular do time. Assim, ele virou um “intocável” nesse momento. Dunn, por enquanto, registra médias de 7,0 pontos e 3,4 rebotes em 19,6 minutos por noite.

Quatro times consultam Sixers sobre troca por Yabusele

Guerschon Yabusele faz uma boa temporada de reestreia na liga em meio à campanha desastrosa do Philadelphia 76ers. Várias equipes, então, já o veem como um potencial alvo para trocas. As conversas estão em andamento em alguns desses casos. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, quatro times monitoram a situação do ala francês.

O repórter apurou que Boston Celtics, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves e New York Knicks estão de olho no veterano. No entanto, mesmo com a péssima temporada, Philadelphia ainda não deu sinais claros se quer abrir mão do jogador. Será bem difícil conseguir valor em troca de Yabusele porque ele só recebe US$2,1 milhão em salários.

Hawks seria novo interessado em adquirir Brandon Ingram

Brandon Ingram, certamente, não é o nome que mais empolga o mercado da NBA no momento. Mas, com a proximidade da trade deadline, as especulações em torno do atleta voltaram a aumentar. Haveria um novo interessado, no mínimo, em trazer o atleta do New Orleans Pelicans. De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, o Atlanta Hawks surgiu como um destino possível para o astro.

“Brandon é um jogador que já está disponível há algum tempo, então a situação ficou morna. Mas fiquem de olho em Atlanta. Eles perderam um jogador importante para o resto da temporada em Jalen Johnson. Com isso, começaram a ter mais interesse em fazer algum negócio. Brandon, em particular, pode ser um jeito de se manterem competitivos”, apontou o experiente jornalista.

Ingram só disputou 18 partidas da temporada e está fora de ação desde o início de dezembro. Ele registra médias de 22,2 pontos, 5,6 rebotes e 5,2 assistências nessa temporada. Além disso, acerta mais de 37% dos seus arremessos de três pontos.

Em transição

– O ala Justin Holiday, para começar, está de saída da NBA para jogar no basquete da Itália. Ele acertou um contrato de três meses com o Virtus Bologna, mas o vínculo tem opção de extensão até o fim da temporada.

– Eric Gordon, enquanto isso, é mais um jogador do Philadelphia 76ers que atrai várias sondagens nos bastidores. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, a equipe vem recebendo contatos de rivais sobre a disponibilidade do veterano.

– Por sua vez, como esperado, o pivô Mo Bamba não faz mais parte do elenco do Utah Jazz. O atleta chegou ao time de Salt Lake City nos últimos dias, ao lado de PJ Tucker, depois de troca fechada com o Los Angeles Clippers.

– E, para fechar o boletim de rumores e trocas da NBA de 03/02, você lembra de Jabari Bird? Pois o ex-jogador do Boston Celtics está levando os seus talentos para o Taipei Fubon Braves, de Taiwan.

