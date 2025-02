Boletim de rumores e trocas da NBA (01/02/2025)

Bem-vindo à edição de 01 de fevereiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Hawks estuda mercado para troca de Bogdan Bogdanovic

Vários jogadores do Atlanta Hawks têm sido alvos de rumores nas últimas semanas. De’Andre Hunter e Clint Capela, por exemplo, são nomes já discutidos nos bastidores da liga há algum tempo. Mas, agora, um atleta antes visto como um “intocável” vai reforçar essa lista antes da trade deadline. Segundo Marc Stein, do Substack, o time começou a explorar cenários de troca com Bogdan Bogdanovic.

Não se sabe o que a franquia procura para liberar o ala-armador sérvio, mas espera-se alto interesse em seus serviços. Até então, muitas equipes já tentaram saber se o jogador de 32 anos está disponível para trocas. De acordo com o repórter Michael Scotto, do site HoopsHype, aponta Phoenix Suns e Miami Heat como dois dos interessados em Bogdanovic.

Warriors segue com interesse em fazer troca por Nikola Vucevic

O fim da janela de trocas se aproxima e, com isso, também uma definição sobre o futuro de Nikola Vucevic. E, enquanto o Chicago Bulls analisa ofertas, o Golden State Warriors segue de olho na situação com interesse. De acordo com Anthony Slater, do portal The Athletic, o pivô está na pauta do GM Mike Dunleavy Jr. A torcida é só que alta pedida do time de Illinois diminua um pouco.

“Golden State já discute sobre trazer Nikola faz algum tempo. E, ao mesmo tempo, ele vê o time como um destino desejável se deixar Chicago. Há diversas opiniões sobre como pode se encaixar na equipe, mas é uma alternativa sólida. É uma opção em forte consideração caso um grande nome não chegue”, disse o jornalista.

Além do pivô, o time estuda outras opções de trocas para fazer até o dia 6.

Três times de playoffs no Oeste querem Robert Williams

Robert Williams é um jogador que pode causar uma concorrência entre forças do Oeste antes da trade deadline. Três deles teriam muito interesse na troca pelo pivô do Portland Trail Blazers. Segundo Evan Sidery, da revista Forbes, o atleta vem recebendo sondagens de Houston Rockets, Denver Nuggets e Los Angeles Lakers nos últimos dias.

O jogador tem um vasto histórico de lesões, mas intriga pelo combo de produção e situação de seu contrato. Ele é reconhecido como, quando saudável, um dos melhores pivôs defensivos da liga. Por sua vez, o seu salário gira em torno dos US$13 milhões anuais. Até aqui, Williams segue com médias de 5,8 pontos, 5,7 rebotes e 1,7 toco na atual campanha, apesar de atuar por apenas por 17 minutos.

Kings vê “mais de metade da NBA” com interesse em Fox

A notícia de que o Sacramento Kings deve trocar De’Aaron Fox causou furor nos bastidores da liga. E não é exagero falar em furor, pois o time recebeu contatos de vários rivais nos últimos dias. Mas, afinal, foram quantos rivais? De acordo com Sam Amick, do site The Athletic, mais de 15 franquias da liga falaram com a equipe sobre o armador.

“O início das conversas em torno de De’Aaron foram, antes de tudo, uma coisa nova para o time de Sacramento. Uma fonte me disse que mais de metade das equipes da liga tiveram algum tipo de conversa e estão de olho na situação. Por isso, eu creio que a existe uma grande chance de troca. Acho que a chance de fim dessa história nunca foi tão real”, afirmou o jornalista.

Assim como o Jumper Brasil informou no último boletim de rumores e trocas, o mercado está de olho no armador.

Fox é visto como um dos armadores mais subestimados da conferência Oeste, pois atrai pouca atenção no Kings. Ele foi titular nos 44 jogos que disputou nessa temporada, com médias de 25,1 pontos, 5,0 rebotes e 6,2 assistências.

Em transição

– O ala-armador Kendrick Nunn, para começar, está no radar para voltar à NBA em um futuro breve. Afinal, vários olheiros de times estariam na Itália para ver os jogos do atleta do Panathinaikos pelos playoffs da Euroliga.

– Malcolm Brogdon é um nome pouco citado em especulações recentes, mas uma troca está longe de ser descartada. O Washington Wizards quer negociar o armador e, mais do que isso, aceita ceder o jogador de 32 anos por escolhas de segunda rodada de draft.

– Enquanto isso, Jericho Sims segue como a aposta mais segura de pivô para deixar o New York Knicks. A franquia, apesar dos vários rumores de trocas envolvendo outros jogadores de garrafão do elenco, ainda vê Sims como opção mais “dispensável”.

– E, para fechar o boletim de rumores e trocas da NBA de 01/02, você lembra de Okaro White? Pois o ex-jogador do Miami Heat está de malas prontas para a Rússia, onde vai jogar pelo Zenit Saint Petersburgo.

