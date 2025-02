76ers troca KJ Martin para Pistons

De acordo com Keith Pompey, do jornal Philly Inquirer, o Philadelphia 76ers enviou KJ Martin em troca para o Detroit Pistons. O jogador não participou da última partida, contra o Dallas Mavericks, por conta das negociações. Além disso, o Sixers enviou duas escolhas de segunda rodada para o time de Michigan, que vai absorver o salário do ala, de US$8 milhões, sem precisar fornecer qualquer ativo no acordo.

Martin se tornou peça importante da rotação do time nesta temporada, em parte por causa das lesões na equipe. Assim, ele acumula médias de 6.4 pontos e três rebotes por jogo, com aproveitamento de 38.1% nas bolas triplas. No entanto, o jogador está fora desde o final de dezembro com uma lesão descrita como uma “reação de estresse no pé esquerdo”.

A movimentação, porém, coloca o 76ers abaixo da luxury tax, não tendo que pagar valores adicionais por estourar o teto salarial. Além disso, possibilita a franquia ir atrás de um jogador no mercado de atletas dispensados, que deve aquecer após a data limite para trocas, em 6 de fevereiro. As equipes da NBA podem participar do mercado de buyouts até o dia 1 de março.

Publicidade

As escolhas de segunda rodada que o Sixers está enviando são a de 2027, do Milwaukee Bucks, e de 2031, do Dallas Mavericks.

Leia mais!

O 76ers começou a mostrar ativo no mercado de trocas na terça-feira (4), quando enviou Caleb Martin para o Mavericks por Quentin Grimes. O ala-armador tem médias de 10.2 pontos, 3.8 rebotes e 2.1 assistências na temporada, com 39.8% para três pontos. A expectativa é de que reforce a posição no Sixers, desfalcada desde a lesão de Jared McCain que o tirou da temporada.

Publicidade

Além disso, o 76ers também está recebendo ofertas por Paul George. Segundo Sam Amick, do site The Athletic, o Golden State Warriors chegou a perguntar sobre a disponibilidade do ala. George batalha com lesões nessa temporada, e tem médias de 17.1 pontos, 5.6 rebotes e 4.7 assistências.

Mais do que só o ala, a maioria dos jogadores do 76ers sofreu com lesões. Joel Embiid perdeu mais de 30 jogos, enquanto Tyrese Maxey também ficou de fora por 8 partidas. Já Jared McCain, até então favorito ao prêmio de Novato do Ano, também se lesionou, mas está fora até a próxima temporada.

Publicidade

Problemas de saúde no Sixers

Enviar KJ Martin para o Pistons em troca ajuda o 76ers a ter mais flexibilidade no mercado, mas a equipe segue buscando ter seus principais jogadores disponíveis. Em entrevista ao Inquirer, Embiid falou sobre suas questões de saúde recentes.

“Muito difícil”, disse, ao ser perguntado sobre como é ficar de fora “Mas você tem que tentar encontrar algo positivo e se apegar a isso. Não é muito, mas se apoie nesses pontos positivos. O apoio, a família, isso pode te manter firme, te manter motivado, mas é difícil”.

Publicidade

“Eu tento lidar com isso, tento encontrar uma solução, e simplesmente continua acontecendo. Então, espero que desta vez funcione de vez. Eu não me preocupo muito com quantos jogos vou jogar ou com o quanto estarei disponível. Assim, o objetivo é estar disponível toda noite e, se Deus quiser que isso aconteça, ótimo. Se não quiser, volto a ficar de fora”.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA