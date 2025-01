Entenda como Thunder briga por título e ainda pode se dar bem na loteria do Draft

Vencer o título da NBA e obter uma escolha de loteria do Draft não é muito provável, mais isso não se aplica ao Oklahoma City Thunder. O montante de picks, tanto de primeira como segunda rodada da franquia para os próximos anos, é conhecido. Mas você sabia que além de brigar pelo título em 2024/25, a equipe pode ter até duas escolhar na parte de cima do recrutamento?

Vamos entender o caso pelo básico. Oklahoma possui quatro possíveis escolhas na primeira rodada do próximo Draft. A primeira é a sua própria. Mas é bom citar que ela é uma pick-swap com a escolha do Los Angeles Clippers. Ou seja, o Thunder tem o poder de trocar pela escolha do rival, caso ela esteja acima da sua.

Isso ainda faz parte do acordo de Paul George há alguns anos. Oklahoma recebeu várias escolhas na troca e Shai Gilgeous-Alexander, que hoje lidera a corrida pelo MVP da temporada.

Publicidade

Outra escolha valiosa do próximo recrutamento, que pode acabar nas mãos de Oklahoma, é a do Philadelphia 76ers. Com Joel Embiid perdendo muitos jogos e um time que ainda está na zona de play-in, a franquia da Pensilvânia também pode ter que enviar sua pick para o Thunder.

A escolha tem uma proteção. Afinal, se ela estiver no top-6 do recrutamento, ela ficará com o 76ers. A grande questão é que apesar de uma campanha abaixo, o Sixers ainda está tentando competir e hoje tem a oitava pior campanha da NBA. Caso a equipe não se classifique para os playoffs, a pick irá para o Thunder se ficar entre a sétima e a 14ª posição.

Publicidade

Caso a equipe consiga a classificação, a escolha será de Oklahoma de qualquer jeito, já que ficaria entre a 15ª e a 30ª posição.

Leia mais!

Enquanto briga pelo título, o Thunder ainda se beneficia de uma possível escolha de loteria do Draft recebida em 2020. Aliás, foi quando o 76ers a enviou, para compensar a chegada do complicado contrato de Al Horford na época.

Publicidade

A outra possível escolha na loteria é mais improvável. Isso porque o time depende de uma grande melhora do Utah Jazz para isso. A pick do Draft de 2025 da franquia de Salt Lake City será de do Thunder caso fique entre o 11° e o 14° posto. Esses lugares são destinados quase sempre aos times que jogam o play-in. E o rival neste momento é a terceira pior campanha da liga, apenas à frente de Toronto Raptors e Washington Wizards.

Essa escolha de Utah veio na troca de Derrick Favors, e também serviu para amenizar o fato de Oklahoma estar aceitando seu salário na negociação. Porém, a grande proteção torna improvável que o Jazz a ceda.

Por fim, ainda existe uma escolha extra que também pode vir para o time de Shai Gilgeous-Alexander. Afinal, se o Miami Heat conseguir se classificar para os playoffs, sua pick vai para as mãos do líder do Oeste. Por outro lado, se negociar Jimmy Butler e ficar de fora, a escolha ficará com a franquia da Flórida.

Publicidade

Então, o Thunder tem uma probabilidade interessante de ter pelo menos três escolhas de primeira rodada em 2025. Uma na loteria (76ers) e duas no meio do Draft. Isso, caso Miami e Clippers caiam no primeiro duelo dos playoffs.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA