Jogador do Thunder critica prêmio de Defensor do Ano da NBA

Jalen Williams, jogador do Oklahoma City Thunder, criticou o prêmio de Defensor do Ano da NBA. Embora as premiações da liga sejam uma das partes mais esperadas da temporada regular, as seleções e nomeações são muitas vezes motivo de contestação.

Dessa forma, o ala sugeriu que deviam existir duas instâncias do prêmio. “Isso não é uma crítica a qualquer pivô que receba o prêmio, porque todos eles merecem isso. Rudy Gobert, Jaren Jackson Jr… Mas defesa é bastante diferente dependendo do jogador”, disse Williams.

“Posso ser um bom defensor sem ter vários roubos. Herb Jones lidera a liga em roubos, mas se perguntar pra todo mundo quem é um dos melhores defensores, ele vai estar no Top 5. Então, eu acho que deveriam ter prêmios para pivôs e outro pra armadores e alas. Um armador nunca tem que proteger o garrafão, mas um pivô nunca tem que defender o perímetro. São duas defesas muito diferentes”, concluiu.

Publicidade

Desde 1995, somente dois armadores ganharam o prêmio de melhor jogador defensor do ano na NBA: Gary Payton, do Seattle SuperSonics, antigo Thunder, e Marcus Smart, então no Boston Celtics. Então, geralmente quem leva o prêmio para casa são os pivôs, como foi o caso de Ben Wallace, Dwight Howard e Rudy Gobert, várias vezes eleitos defensores do ano.

Leia mais!

A crítica faz sentido. Afinal, comparar o melhor defensor quando suas atribuições são tão diferentes dependendo da posição não parece justo. No entanto, premiações na NBA no geral não são exatamente justas e com critérios definidos. Por vezes, o MVP não ganhou tantos jogos, ou teve números piores do que outros jogadores, por exemplo.

Publicidade

Ainda assim, pode ser que a liga precise olhar com mais carinho para quem está fora do garrafão. Isso porque os jogadores selecionados para o 1st Team All-Defense na última temporada foram, em sua maioria, pivôs. O time teve Bam Adebayo, Anthony Davis, Rudy Gobert e Victor Wembanyama. O único não pivô foi Herb Jones, do Pelicans.

Pra essa temporada, a sina de um pivô levar o prêmio deve se repetir. Afinal, Wembanyama é muito favorito ao prêmio. O jogador tem médias de 3.9 tocos por jogo, a melhor da liga. Se a premiação fosse dividida, como sugeriu Williams, o outro favorito seria Dyson Daniels, do Atlanta Hawks, que lidera a liga em roubos e tornou o Hawks uma defesa bem melhor após sua chegada.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA