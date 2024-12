Líder do Oeste, Thunder consegue marca incrível na temporada da NBA

O Oklahoma City Thunder é o grande time do Oeste na temporada da NBA. Com 20 vitórias em 25 partidas, a franquia lidera com folgas a conferência e está na decisão da Copa NBA, marcada para 17 de dezembro. Parte disso é mérito de um elenco equilibrado, com uma forte defesa e um ataque talentoso.

O Thunder, inclusive, alcançou uma marca impressionante. Isso porque, é a única equipe da NBA com mais roubos de bola (304), do que desperdícios, com 277.

Os números do Thunder no Oeste da NBA são resultado de um time forte na defesa nesta temporada. Embora Chet Holmgren tenha lesionado, o técnico Mike Daigneault combinou Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams à dupla Cason Wallace e Lu Dort. Os três primeiros, aliás, contam com 42, 49 e 43 roubos de bola, em ordem.

Publicidade

A defesa sufocante se prova até mesmo contra grandes ataques. Pela Copa NBA, o time enfrentou o Dallas Mavericks nas quartas de final e anulou Luka Doncic. Em 40 minutos, o craque esloveno marcou apenas 16 pontos e cinco de 15 nos arremessos. O responsável por marcá-lo foi Dort. Desse modo, o Thunder eliminou o Mavs ao vencer por 118 a 104.

“É mais impressionante mantê-los com uma pontuação tão baixa do que eu marcar 39 pontos. Então, conter aqueles dois a esse nível realmente nos deu uma chance de vencer o jogo”, afirmou Gilgeous-Alexander. “Sentimos que tínhamos o controle do jogo e do ritmo por causa disso. Obviamente, esses caras têm um grande impacto ofensivo”, acrescentou.

Publicidade

Leia mais!

A facilidade em marcar Doncic impressionou toda a NBA. Entretanto, o treinador não ficou surpreso com o encaixe defensivo do seu elenco. De acordo com ele, os números são resultado de um trabalho que acontece há meses na equipe.

“Nós temos jogado assim há um bom tempo”, afirmou Daigneault. “Então, isso não me pareceu diferente. Achei que estávamos bem preparados com nossa última semana, nossa viagem pela costa oeste. Estamos jogando duro e juntos por um período consistente agora. Desse modo, conseguimos usar isso a nosso favor, o que foi muito útil no jogo”, afirmou o técnico.

Publicidade

Por fim, ao desbancar Mavs e Houston Rockets, o Thunder enfrenta o Milwaukee Bucks na final da Copa NBA. O duelo está marcado para 17 de dezembro, às 22h30, em Las Vegas. O vencedor será coroado campeão inédito do torneio, uma vez que o Los Angeles Lakers, primeiro a levantar a taça, caiu ainda na fase inicial.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA