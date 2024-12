Ja Morant provoca técnico do Nets em vitória do Grizzlies

O duelo entre Memphis Grizzlies e Brooklyn Nets foi marcado pelas provocações do astro Ja Morant ao técnico Jordi Fernández. Nessa sexta-feira (13), diante de sua torcida, o Grizzlies venceu o Nets por 135 a 119. Desse modo, a equipe de Memphis alcançou o quarto triunfo consecutivo e assumiu a vice-liderança da Conferência Oeste.

Mas, o resultado ficou em segundo plano. Destaque em quadra, com 28 pontos, dez assistências e sete rebotes, Ja Morant atraiu os holofotes pelas polêmicas com o técnico do Nets. Ao final do primeiro tempo, o armador fez uma cesta no estouro do cronômetro e partiu em direção a Fernández. Pelas imagens, o astro gritou “yeah” várias vezes na cara do treinador adversário.

Ao final do duelo houve um novo episódio. Mas, dessa vez, Dennis Schroder entrou na confusão. O alemão foi para cima de Morant e Taylor Jenkins, técnico do Grizzlies, e respondeu às provocações. Como resultado, os três levaram faltas técnicas.

Após a vitória, Ja Morant foi questionado sobre a confusão com o técnico do Nets. De acordo com o craque, tudo não passou de uma brincadeira. O armador disse ainda que não xingou Fernández, que não falou nada demais.

“Eu estava só brincando. Foi para deixá-los irritados. Então, foi o que eu fiz… Não falei nada de diferente para ninguém. A única coisa que eu gritei foi “yeah”. Se dizer isso faz você se sentir desrespeitado, então que assim seja. Mas, não foi nada demais. No fim do jogo, eu fui até o treinador e ainda falei com ele pra ver se ele estava bem”, revelou Morant.

Na coletiva pós-jogo, o técnico do Nets falou sobre a situação desconfortável com Ja Morant. Acima de tudo, Jordi pediu respeito ao astro do Grizzlies. Ou seja, ele não considerou as provocações do armador como uma brincadeira.

“Eu nunca falo com os jogadores adversários. Portanto, não disse nada a ele [Morant]. Então, não quero que eles falem comigo… Não gosto desse tipo de coisa. Acho que é desrespeitoso, não faz parte do jogo. Você precisa ter respeito. Enfim, não vou me alongar porque quem tem que ver isso não sou eu, são os juízes”, disse Fernández.

Já Dennis Schroder tomou as dores do comandante e atacou Morant. De acordo com o alemão, faltou classe ao rival. Assim, a insatisfação do experiente armador ficou evidente na entrevista pós-jogo.

“Eu não te respeito se sua primeira atitude ao ganhar é ir na cara do treinador adversário. Não quero que me entendam mal. Eu faço isso também, mas na quadra. É ali que as coisas têm que ser feitas e ditas… Agora, com o técnico adversários? Tenha alguma classe quando você ganha. Então, eu não gostei nada do que ele fez”, desabafou Schroder.

O detalhe é que Grizzlies e Nets voltam a se enfrentar apenas na próxima temporada. Afinal, no início da atual campanha, o time do Brooklyn venceu o rival duas vezes no Barclays Center.

