Ja Morant quer evitar enterradas na NBA

Ja Morant surgiu na NBA com enterradas espetaculares. No entanto, durante a atual temporada, o astro do Memphis Grizzlies tem evitado as jogadas plásticas. Na terça-feira (3), por exemplo, ele foi vaiado pela torcida do American Airlines Center ao puxar um contra-ataque e finalizar com uma enterrada simples.

“Estou tentando não enterrar. Vocês acham que estou mentindo, mas estou falando sério”, afirmou Morant. “Eu ainda marquei dois pontos e foi uma enterrada. Só que não a que os torcedores queriam ver. Mas, se eles vaiaram por algo simples, tudo bem para mim”, continuou.

Em cinco anos de NBA, Ja Morant colecionou enterradas sobre diferentes defensores. Do mais alto ao mais baixo. Diferentes tipos de jogador já sofrendo com o atletismo do craque do Grizzlies. Entretanto, na atual temporada, ele adotou um estilo mais contido e conta com somente três enterradas em 12 partidas.

Publicidade

A mudança é uma forma de apresentação para Morant. Afinal, ele não é um dos jogadores mais fortes da liga, com 1,88 metros e 79 quilos. Além disso, já enfrentou problemas físicos na carreira pelas enterradas. No mês passada, por exemplo, perdeu oito jogos após cair de maneira desajeitada por ser tocado no ar por um adversário.

Leia mais!

“Às vezes, sou derrubado no ar e uma falta não é marcada. E aí, fico mais tempo afastado do que deveria. Às vezes, a falta é marcada, mas ainda assim caio no chão e depois sinto aquela queda. Então, eu só escolho os momentos. Dois pontos são dois pontos. Isso é tudo que importa”, acrescentou.

Publicidade

Com o estilo, Morant tem médias de 22 pontos e 8.6 assistências pelo Grizzlies. Desse modo, ele é o principal destaque da quarta melhor campanha do Oeste, com 14 vitórias em 22 partidas. A equipe, portanto, retorna como candidato ao título da NBA na temporada, após um ano de recuperação pelo alto volume de lesões.

“Se estou tranquilo no jogo, vocês não precisam se preocupar com concurso de enterradas, também. Meu foco agora é fazer o que posso pelo time e continuar tentando chegar a 100% [fisicamente]”, completou o astro.

Com Morant saudável, o Grizzlies recebe o Sacramento Kings na quinta-feira (5), em busca de se manter entre os líderes da Conferência Oeste.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA