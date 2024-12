Mesmo em alta, Houston Rockets deve buscar troca na NBA

O Houston Rockets, sem nenhuma troca de grande impacto na offseason, começou a temporada da NBA surpreendendo. O time, que venceu 41 dos 82 jogos em 2023/24, soma 15 vitórias e sete derrotas na atual campanha, o suficiente para o segundo lugar na Conferência Oeste. Mesmo assim, a equipe deve ir atrás de uma negociação para reforçar o elenco.

De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, “Há dúvidas ao redor da liga se Houston não irá atrás de uma estrela em algum ponto. Há flexibilidade para decidir qual dos jovens continuará no futuro”, comentou o jornalista.

O Rockets tem um dos melhores núcleos de jovens jogadores da liga. Alperen Sengun, pivô, continua a ser o motor do ataque da equipe, mas também melhorou sua defesa. Houston é, aliás, a equipe com segunda melhor defesa da liga.

Publicidade

Amen Thompson e Tari Eason são grande parte disso. Os dois jogadores, com alta envergadura, marcam diversas posições e até mesmo o melhor jogador adversário. Quando desenvolverem um arremesso de três consistente, devem se tornar ainda mais perigosos.

Leia mais!

Por fim, o elenco conta com Jalen Green e Jabari Smith Jr. Embora o armador seja o principal cestinha da equipe, torcedores criticam sua seleção de arremessos. No entanto, de acordo com Brett Siegel, do site ClutchPoints, a franquia ainda conta com ele.

Publicidade

“O Rockets acredita nele há muito tempo e o contrato de US$106 milhões por três anos reflete isso. A direção vai dar todas as chances para ele ser All-Star”, escreveu.

Smith Jr tem melhorado seu chute de três desde que chegou na liga, mas ainda tem dificuldade para desenvolver outros aspectos de seu jogo. A tendência, contudo, é de que ele seja envolvido caso haja alguma troca, de acordo com Scotto.

O Rockets se destacou nesse início de temporada pela sua boa defesa (segunda melhor da liga) e uso de vários jovens nas rotações. É a reconstrução que várias equipes gostariam de conseguir por em prática. Afinal, em apenas três temporadas a equipe já foi para os play-in e agora, na quarta, está brigando até por mando de quadra nos playoffs.

Publicidade

Com troca por um grande jogador ou não, a certeza é de que o Houston Rockets tem um núcleo interessante na NBA. Seu rival de conferência, o Oklahoma City Thunder, esteve em situação parecida, com vários ativos jovens e a possibilidade de trocar por um grande jogador. O Thunder, porém, decidiu segurar e adquirir por peças complementares, como Alex Caruso e Isaiah Hartenstein. Vale dizer, é claro, que Oklahoma já tinha uma estrela em Shai Gilgeous-Alexander, entretanto.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA