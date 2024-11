De’Aaron Fox: “LeBron James é o melhor de todos os tempos”

O astro De’Aaron Fox tem na ponta da língua sua escolha para GOAT da NBA: LeBron James. Em entrevista ao portal HoopsHype, o armador do Sacramento Kings comentou sobre a disputa histórico entre Michael Jordan e o craque do Los Angeles Lakers. Embora o ídolo do Chicago Bulls seja uma preferência da maioria, o ala-pivô angelino é a sua escolha.

“O que Michael Jordan fez em 15 anos é insano. No entanto, o que LeBron James fez em sua carreira e ainda está fazendo é surreal. Então, eu diria ele, porque não assisti Jordan jogar. Não vou escolher alguém que não vi jogar”, justificou Fox.

O motivo da preferência de De’Aaron Fox por LeBron James é justo. Nascido em dezembro de 1997, o armador pouco conseguiu acompanhar da carreira de Jordan. Na verdade, ele não tinha nem um ano no último título do ídolo com o Chicago Bulls, na temporada 1997/98. Desse modo, ele deve apenas ter visto o ex-jogador no Washington Wizards.

LeBron, por outro lado, certamente marcou a adolescência de Fox no basquete. Entre 2003 e 2017, ano da entrada do armador na NBA, o astro do Lakers colecionou quatro MVPs e três títulos, sendo dois com Miami Heat e um com Cleveland Cavaliers. Além disso, ambos têm somado diversos encontros desde que o camisa 23 chegou em Los Angeles.

Apesar de Fox cravar, a comparação entre LeBron James e Michael Jordan é complicada. Os dois, afinal, nunca se enfrentaram para de fato ter certeza de quem é o melhor. Além disso, Jordan perdeu quatro temporadas da sua carreira devido às aposentadorias precoces. LeBron, por outro lado, está há 21 campanhas consecutivas na NBA.

As conquistas do astro do Lakers, desse modo, são excepcionais. Aos 39 anos, ele é o maior pontuador da história da temporada regular e dos playoffs, além do quarto em assistências. Fora isso, conquistou também quatro títulos, quatro MVPs da temporada regular e quatro das finais. Por fim, disputou dez finais, sendo um recorde para jogadores que não fizeram parte do histórico Boston Celtics das décadas de 50 e 60.

Jordan, por sua vez, disputou 15 temporadas na NBA e acumulou números espetaculares. Em pontuação, afinal, é o quinto maior cestinha da história e o segundo em playoffs. Além disso, venceu as seis finais da NBA que jogou, com seis MVPs das finais. Por fim, venceu cinco prêmios de MVP da temporada regular e foi eleito melhor defensor da NBA em 1988.

Ainda assim, a conquista recente do ouro olímpico por LeBron forçou um aumento de simpatizantes. Além de Fox, Isiah Thomas, Kendrick Perkins e Scottie Pippen também já afirmaram recentemente sua preferência pelo craque do Lakers.

