WNBA: Preço de ingresso para abertura com Caitlin Clark impressiona

A WNBA vem ganhando cada vez mais público nos Estados Unidos e ao redor do mundo, porém, o ingresso para o jogo de abertura da estrela Caitlin Clark renderam muitas críticas por parte dos torcedores. De fato, a liga anunciou seu calendário para a próxima temporada e o confronto entre Indiana Fever e Chicago Sky no primeiro final de semana chamou muita a atenção.

Acima de tudo, o ingresso para o duelo entre as equipes de Caitlin Clark e Angel Reese foram colocados em um valor muito acima para a WNBA e até mesmo da NBA. O ticket mais barato para o embate estava na casa dos US$271. Ou seja, R$1.679. A conta NBA Central no X destacou que os preços para a partida entre Indiana Fever e Chicago Sky estavam acima de todos os valores dos jogos de estreia das franquias masculinas. Entretanto, apenas o Boston Celtics cobrava mais para o confronto diante do New York Knicks.

The WNBA schedule was announced.

Publicidade

The Fever take on the Sky on Opening Night, and the current get-in price is $271.

That’s more expensive than 29/30 NBA home openers this year—only the Celtics had a pricier ticket 🤯

(Via @TickPick ) pic.twitter.com/P4t9dM3dEx

Publicidade

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 3, 2024