“Caitlin Clark é uma estrela maior que vários jogadores da NBA”, avisa analista

De acordo com Bill Simmons, do site The Ringer, Caitlin Clark já é uma estrela maior que diversos jogadores da NBA. Durante seu podcast, o famoso comentarista levantou a questão para seus convidados. Como comparação, listou nomes da liga masculina como Nikola Jokic, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Jayson Tatum e Anthony Edwards, entre outros.

No entanto, para Simmons e seu parceiro de bancada, Chuck Klosterman, não há discussão. Para os analistas, jogadora do Indiana Fever, da WNBA, é um ícone nacional.

“Eu não me importava com o basquete universitário feminino há dez anos. De forma alguma. Então, acho que algumas coisas evoluíram. O jogo está mais divertido de assistir. Ela parece ser algum tipo de divisor entre ‘antes e depois’. Agora estamos no ‘depois'”, disse Simmons.

“A fama dela, de certa forma, mudou muitas conversas sobre esportes, em especial os femininos. Parte disso se deve ao fato de que é muito difícil para um homem se tornar famoso no basquete da NCAA. Para uma mulher, isso parece plausível”, completou Klosterman.

Então, alguns jogos da temporada regular de Clark atraíram audiências maiores do que partidas dos playoffs sem a presença dela. Seus confrontos com Angel Reese foram algumas das partidas mais vistas na WNBA. Portanto, a jogadora se tornou mais conhecida do que alguns atletas da NBA.

Dessa forma, Caitlin Clark foi importante para o basquete feminino. A jogadora seguiu uma carreira universitária histórica em Iowa. Como resultado, teve uma das melhores temporadas de caloura da WNBA.

Assim, ela foi eleita a Novata do Ano, chamada ao All-Star Game e nomeada para o time ideal da liga. Do mesmo modo, liderou a WNBA em assistências.

Aliás, Clark conseguiu ótimos números em sua primeira temporada na WNBA. A jogadora terminou com médias de 19.2 pontos, 8.4 assistências e 5.7 rebotes. Além disso, teve 41.7% de aproveitamento nos arremessos de quadra, sendo 34.4% do perímetro.

Dessa forma, assim como muitos jogadores históricos da NBA fizeram, Caitlin Clark se tornou um ícone do basquete feminino, aumentando a visibilidade e relevância midiática na última temporada.

