LaMelo Ball e Brandon Miller quebram recorde no Hornets

O Charlotte Hornets venceu o Detroit Pistons, na quinta-feira (21), em noite brilhante de LaMelo Ball e Brandon Miller. A dupla comandou o triunfo, em jogo que parecia controlado, mas chegou a prorrogação e foi decidido apenas nas últimas posses. Como resultado, os craques quebraram um recordo histórico da franquia.

Isso porque, Miller anotou 38 pontos, sete rebotes, quatro roubos de bola, quatro assistência e um toco em 42 minutos em quadra. Além disso, acertou oito bolas triplas em 12 tentativas e um total de 15 arremessos gerais em 26 tentativas. Aliás, 15 desses pontos foram na prorrogação.

Enquanto isso, Ball anotou 35 pontos, nove assistências, seis rebotes e um roubo de bola em 32 minutos na quadra. O armador acertou quatro de 14 bolas de três e 12 de 27 tentativas gerais. Ele passou menos tempo em quadra por ter deixado o jogo após cometer sua sexta falta, ainda no começo da prorrogação.

Ambos, então, anotaram mais de 35 pontos na partida. Portanto, foi a primeira vez na história da franquia do Charlotte Hornets que dois jogadores ultrapassaram a marca em um mesmo jogo. Uma marca simbólica. Afinal, os craques são as grandes apostas da franquia na NBA.

Da mesma forma, eles atingiram uma marca importante na NBA. Brandon Miller e LaMelo Ball agora são a quinta dupla mais jovem da história a anotar 35 pontos em uma mesma partida. O talento ofensivo dos jogadores definiu o grande resultado sobre Detroit em diferentes momentos do duelo.

Os dois também chegaram marcas individuais. Miller, por exemplo, atingiu em uma mesma noite sua maior marca de pontos e bolas de três de toda a carreira. Ao fim do jogo, o ala brincou com uma curiosidade importante: seu aniversário, que é nessa sexta-feira (22). “Parabéns para mim”, exclamou o jovem.

Ball, do mesmo modo, vive grande momento ofensivo. Com mais uma boa atuação, ele lidera a NBA em partidas de 30 ou mais pontos no mês de novembro. Em 11 confrontos no período, o armador alcançou a marca em sete ocasiões.

Fim da polêmica?

A vitória importante veio depois de uma certa polêmica no último jogo de Charlotte na NBA. Na derrota para o Brooklyn Nets na última terça-feira (19) em duelo válido pela Copa da NBA, Ball ficou no banco de reservas nos minutos finais da partida por opção do técnico Charles Lee.

O astro não teve sua melhor noite na ocasião. Afinal, anotou apenas 12 pontos em 13 chutes e com cinco assistências e quatro erros de ataque. Além disso, sua postura defensiva também não agradava o treinador na partida, que optou por fechar o jogo com Tre Mann ao invés dele.

Ball foi perguntado sobre o tema após a vitória sobre Detroit. O armador não deu muitos detalhes, mas indicou que conversou com Lee, e que as coisas foram resolvidas.

“Nós conversamos depois do jogo. Ele me explicou algumas coisas, mas isso é entre mim e ele. Acho que é uma coisa natural. Conversamos, acertamos algumas coisas e está tudo bem”, garantiu o jovem astro.

