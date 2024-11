“Eu não gosto do Lakers”, dispara Ja Morant após vitória

O Memphis Grizzlies conquistou o seu quinto triunfo na temporada nessa quarta-feira. Mas, para Ja Morant, a vitória foi especial pelo adversário que estava do outro lado: o Los Angeles Lakers. O astro, apesar da pouca idade, já possui um histórico de duelos importantes contra o time angelino. E, por isso, encara vencer o oponente como uma missão de satisfação pessoal.

“Eu não gosto deles. Essa equipe já me eliminou dos playoffs, em primeiro lugar. Além disso, vieram aqui e venceram uma partida contra nós na temporada passada. Eu não estava disponível para jogar naquela noite porque tratava uma lesão. Então, não pude fazer nada na época. Mas, hoje, joguei e não os deixei ganharam outra vez”, cravou o armador, após o triunfo por 131 a 114.

Essa rixa pessoal de Morant com o Lakers atingiu no auge durante o segundo quarto. O jovem craque recebeu uma falta técnica por dar um “encontrão” nas costas de LeBron James. Isso aconteceu após uma cesta do próprio líder do Grizzlies, respondendo uma provocação do adversário. No entanto, tudo começou depois de Morant converter um arremesso contra Gabe Vincent e sinalizar que era baixo demais para marcá-lo.

“Acho que eu fiz aquilo porque, bem, quem estava me marcando era baixo demais para mim mesmo. Logo depois, LeBron veio ao ataque e fez a mesma coisa contra mim. Foi uma coisa respeitosa, mas não abaixo a cabeça para ninguém. Não importa quem seja. Fui para cima, fiz a cesta em seguida e, assim, ditei o ritmo para os meus companheiros”, contou o atleta de 25 anos.

Respeito

A postura de James pode sinalizar um desrespeito ou menosprezo em relação a Morant. Mas não é bem assim. Dizem que grandes jogadores despertam o melhor de outros grandes jogadores. O ala do Lakers sente que esse foi o impacto que o armador do Grizzlies teve. O jovem adversário “acendeu” o competidor no veterano com o seu ímpeto e estilo destemido.

“Vocês só viram dois jogadores que adoram competir, em síntese. Foi assim que todos crescemos e chegamos até aqui. Jogando na rua, sem medo de ninguém e dispostos a competir no mais alto nível. A gente já fazia isso bem antes das câmeras nos seguirem para todos os lados. Ou seja, é a essência do jogo para nós”, explicou o futuro integrante do Hall da Fama.

Morant soube deixar a rixa pessoal com o Lakers de lado para falar sobre James. Todas as provocações, afinal, não passam de um sinal de respeito entre dois competidores de elite. “LeBron, certamente, é o ‘cara’ da nossa liga. Então, quando você encara alguém desse porte, de quem mais vai ter medo?”, questionou.

NBA melhor

A vitória sobre o Lakers, no entanto, não trouxe só boas notícias para Ja Morant. Ele saiu de quadra durante o terceiro quarto com uma lesão na coxa direita e não voltou ao jogo. O Grizzlies não deu detalhes, por enquanto, sobre a gravidade do problema. O armador tinha 20 pontos em 24 minutos, além de cinco assistências. James torce para que seja algo simples, pois vê a liga mais animada com o rival em ação.

“É ótimo ter Ja de volta às quadras, antes de tudo. A energia que traz para o jogo é bem importante para a nossa liga. E, mais do que isso, ele representa uma inspiração para as novas gerações. A NBA está em melhores condições quando esse garoto está em ação”, resumiu o ídolo da liga.

