Quatro times da NBA brigam por troca de Nikola Vucevic

Nikola Vucevic atrai o desejo de diversos times da NBA. De acordo com Brett Siegel, do portal ClutchPoints, o pivô do Chicago Bulls atrai o interesse de Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans e Detroit Pistons. Além disso, outras franquias podem surgir na disputa antes do prazo final de trocas (06/02/25).

Na atual temporada, Vucevic é um dos melhores de sua posição. Em 25 partidas, ele tem médias de 21 pontos, 9,8 rebotes e 3,2 assistências. Além disso, possui um excelente aproveitamento nas bolas de três pontos, com uma taxa de acerto de 47,4%.

O Bulls, entretanto, deseja trocar Vucevic desde a temporada passada. Aos 34 anos, o pivô é considerado um nome fora da reconstrução prevista para a franquia. Desse modo, existe o interesse de negociá-lo o mais rápido possível.

O contrato do jogador, aliás, é interessante. Apesar de ser um dos melhores da posição, Vucevic tem somente US$ 41 milhões para receber nas próximas duas temporadas.

Diante da sua capacidade e do baixo valor, diversos times deve buscar a troca por Nikola Vucevic na NBA.

Entre as equipes, o Lakers é o time que mantêm interesse há mais tempo. Isso porque, desde a chegada do técnico JJ Redick, o foco da franquia tem sido adquirir um pivô para obter sucesso no Oeste.

“É óbvio que você procura um bom elenco, montar um time equilibrado. Mas eu acho que adicionar pivôs e ter opções na posição é muito importante. Talvez até mais do que em outras posições, no nosso caso. Adoraríamos ter um número maior de pivôs em algum momento. Pense no Oeste, em Denver, Oklahoma, Minnesota, Dallas. Todos eles têm muita versatilidade na função. Então, nos playoffs, vamos precisar de tamanho sem dúvida”, afirmou Redick.

No momento, o elenco angelino conta somente com Anthony Davis, Christian Wood e Jaxson Hayes para a posição. Entretanto, o camisa 3 não está contente em jogar na função, uma vez que prefere ser ala-pivô. Portanto, um negócio por Vucevic pode resolver dois problemas de uma só vez.

Warriors e Pelicans, por sua vez, desejam reforçar os elencos para a disputa da pós-temporada. Em San Francisco, o desejo da diretoria é conseguir mais uma estrela para jogar ao lado de Stephen Curry e Draymond Green. Desse modo, com sua capacidade do perímetro, Vucevic encaixaria bem no sistema de Steve Kerr.

Pelicans e Pistons

Já a franquia de New Orleans, que ocupa a lanterna do Oeste, deverá fazer várias trocas nos próximos meses. CJ McCollum e Brandon Ingram, por exemplo, são algumas das moedas de troca do Pelicans.

Por fim, o Pistons tenta reforçar o elenco visando uma classificação à pós-temporada. Hoje, a equipe ocupa o 11º lugar do Leste. Portanto, apenas uma posição abaixo da zona de play-in.

